Tapu ve Kadastro'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tapu sorgulamalarına kısıtlama gelmiyor, aksine belediyelerin yetkileri genişliyor

Kanal İstanbul için bakanlığı tapu sorgulama işlemine kısıtlama getirdiği yönünde çıkan haberler sonrası Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, iki gündür Kanal İstanbul tartışmaları sürerken "kısıtlamalara açıklama getiriliyor" haberlere cevap verdi. Böylece "Kanal İstanbul güzergahındaki mülkiyet değişiklikleri, bakanlık imkân verirse öğrenilebilecek" şeklinde gündeme getirilen iddialara ve haberlere karşılık açıklama geldi.

"WEB TAPU UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya medya hesabından yapılan açıklamaya göre; "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015 yılından bu güne kadar belediyeler ile yaptığı protokoller kapsamında yetkilendirilen personellerle sınırlı olmak üzere ve bir takım ara yüz yazılımlar desteğe ile veri paylaşımını kısa adı "Takpaş" olan Tapu ve Kadastro paylaşım sistemi uygulaması ile yapmaktaydı. Genel Müdürlüğün 2019 yılında uygulamaya koyduğu "e haciz" uygulaması ile haciz işlemlerinin ilgili kurum tarafından tesisi ya da terkin edilmesi işlemlerinin ve belediyeler ile TKGM birimleri arasındaki evrak akşının Bilgi Sistemi üzerinden sağlanması için "Web Tapu" uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu uygulama ile belediyelerin, hiç ara yazılıma gerek olmadan Takpas uygulamasındaki tüm veri paylaşımına ulaşmalarının yanı sıra haciz ve evrak akışı ile ilgili işlemleri sistem üzerinden yapmaları sağlanmıştı.

"BELEDİYELERİN YETKİSİ GENİŞLETİLDİ"

Veri paylaşımında bir kısıtlama getirilmediği gibi bilakis belediyelerin yetkileri genişletilerek ilave işlem yapma yetkisi ve TKGM birimleri ile yürüttükleri faaliyetler açısından bürokrasiyi azaltma imkanı sağlanmıştır. Bu çerçevede başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 230 belediye yeni uygulama (Web Tapu) ile hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan eskiden olduğu gibi genişletilmiş yetkilerle veri paylaşımı yapmaya başlamıştır. Ocak ayı sonunda tüm belediyelerin bu uygulamaya geçmesi hedeflenmektedir."

BAKAN KURUM DA YALANLAMIŞTI

Medyada yer alan tapu sorgulamaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerin erişiminin kısıtlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle dijitalleşme sürecini başlattık. Projemizi yönetmek adına dijitalleşme sürecine hız verdik" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kurum, "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz 2015 yılından bu güne kadar belediyelerle yapmış olduğu protokoller çerçevesinde bu süreci yürütmekteydi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle dijitalleşmeyi yoğun bir şekilde başlattık. Bu süreçte de belediyelerimizin yine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hatta ve hatta tüm ülkedeki veri ağlarını tek bir portalda toplayacak ve buradan tüm kamu kuruluşlarımız faydalanacaktır. Şu an itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil 230 belediyede hiçbir yazılama ihtiyaç duyulmadan tüm veri paylaşımlarını yapabilmektedir" diye konuştu.