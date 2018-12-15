Tapu ve Kadastro Erzincan Bölge Müdürü Dayıkaraca Vali Pehlivan'ı Ziyaret Etti

Tapu ve Kadastro Erzincan
Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca Vali Ali Hamza Pehlivan
'ı ziyaret etti.
Vali Pehlivan makamında görüştüğü Bölge Müdürü Dayıkaraca'dan ilimizde yürütülen tapu ve kadastro çalışmaları hakkında bilgiler aldı. İlimizde kadastrosu tamamlanmayan tek köy olan Yazyurdu'nda en kısa sürede çalışmaların sonuçlandırılmasını isteyen Vali Pehlivan, Tapu ve Kadastro Erzincan Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca ile beraberindekilere çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.
Ziyarette Kadastro İl Müdürü Muhammed Mahmut Kahveci, Tapu İl Müdürü İlhan Sağlam ile kurum personeli yer aldı. - BAYBURT
Hamza Pehlivan,Erzincan
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:59