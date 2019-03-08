Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Adlı'dan Kadın Çalışanlara Karanfil

Kaynak: AA

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele karanfil verdi.Genel Müdür Vekili Adlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Çankaya Tapu Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Birimleri gezerek kadın personele karanfil takdim eden Adlı, "Aslında bugünü kutlamanın ötesinde, bence bugünün anlamını anlamak lazım yoksa kuru kuruya gün kutlamak ile olmuyor. Dolasıyla günün anlamının farkına varmadıktan sonra senede bir gün, birer çiçek ile avutmak olmuyor. Yılın her gününde kadınların değerini bilmek bugünün anlamını veyahut kadınların varlık sebeplerinin anlamını bilmek lazım." dedi.Tapu işlemleri için gelen kadınlara da çiçek veren Adlı, "Kadın annedir, kadın kardeştir, kadın iş arkadaşıdır. Beraber çalışıyoruz." diye konuştu. Adlı, kadınların hayatın parçası olduğunu, "erkek-kadın" diye bir ayrımın söz konusu olmadığını vurguladı.Mehmet Zeki Adlı, "Genel Müdürlükte epey bayan çalışanımız var. Çalışanlarımızın 3'te 1'i bayan. Özellikle tapularda. Kadastro arazi işi olunca kadın sayısı az. Gönlümüz arzu ediyor ki kadınlar yönetim safhasında da söz sahibi olsun. Tabii bu konuda sizlerin de biraz gayret göstermesi lazım." dedi.İlk defa bu yıl bölge müdürü ve hukuk müşavirinin kadın olduğunun altını çizen Adlı, "Gününüz kutlu olsun. Günün manasını anlayanlardan etsin. Tabii günü kutlayalım ama anlamını da bilerek kutlarsak daha iyi olur." temennisinde bulundu.