Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Açıklama Açıklaması

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, bazı basın ve yayın kuruluşlarında çıkan "Tapuda rüşvet operasyonu" haberlerinde gözaltına alındığı belirtilen kişilerin kurumla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı bildirildi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında bugün "Tapuda rüşvet operasyonu: 41 gözaltı" başlığıyla haberlerin yer aldığı anımsatıldı. Söz
konusu haberlerde kurumda gözaltına alındığı belirtilen kişilerin kurumla hiçbir bağlantısının olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, radyodan verdikleri 'Kimliğini getir tapunu götür' reklamıyla ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlarımızı dolandırdığı ifade edilen kişiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır.
Söz konusu haberlerde gözaltına alındığı ifade edilen kişilerin kurumumuzla veya personelimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Herhangi bir personelimiz gözaltına alınmadığı gibi personelimize de yöneltilmiş suç unsuru söz konusu değildir."
Söz
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:24