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Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:36Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Adlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "" kategorilerini inceledi.
Haber kategorisinde, ve Esed rejiminin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ilçesine düzenlediği saldırıyı çeken Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafını beğenen Adlı, enkaz altından çıkarılmaya çalışılan bir çocuğun görüntüsünün etkileyici olduğunu belirterek, "Ben de bir babayım, çok etkilendim. O kareyi yakalayıp dünya kamuoyuna sunmak da güzel bir başarı. Fotoğrafı çeken muhabiri kutluyorum." diye konuştu.
Yaşam kategorisinde, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın tarihi Harran ilçesinde bir kız çocuğunu çeken Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafına oy veren Adlı, safiyane duyguyla masum bir çocuğun bir hayvanla kurduğu samimi ilişkinin hoşuna gittiğini, bu nedenle tercihini bu fotoğraftan yana kullandığını söyledi.
Adlı, spor kategorisinde beğendiği "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafa ilişkin de "Empati kurduğumuzda, bir uzvumuzun yokluğu bile hayatımızı karartır. Ama bu fotoğrafta iki kolu olmadığı halde hayattan kopmayan ve ciddi mücadele veren birini görüyoruz. O azimle engelini düşünmeden efor sarf ediyor, ülkesini temsil ediyor ve başarı elde ediyor. Bu da beni etkileyen fotoğraflardan biriydi." ifadesini kullandı.
"Anadolu Ajansı 'nin yüz akı"
Zeki Adlı, AA'nın nisan ayında 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını hatırlattı.
Ajansın bir asırdır çizgisini koruyan, güzel hizmet veren bir kurum olduğunu belirten Adlı, "Bu nedenle hem AA'yı hem de çalışanlarını kutluyorum. Anadolu Ajansı Türkiye'nin yüz akı. Artık iletişim çağında yaşıyoruz, özellikle kara propaganda veya yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesi için ülkelerin bu tür birimlere ciddi ihtiyacı var. Türkiye de bunu 100 yıl önce görmüş ve AA'yı kurmuş, bugün de güzel hizmetler veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Said, Mehmet Zeki, Türkiye, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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