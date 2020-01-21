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Tapu ve Kadastrodan devlete 104 milyonluk harç geliri

Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ocak ayına kadar Samsun il genelinde yapılan 177 bin 209 işlemden devlete 104 milyon 302 bin TL tapu harç geliri sağladı.

21.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:21Tapu ve Kadastrodan devlete 104 milyonluk harç geliri
Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ocak ayına kadar Samsun il genelinde yapılan 177 bin 209 işlemden devlete 104 milyon 302 bin TL tapu harç geliri sağladı.

Samsun'da faaliyet gösteren Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Ocak ayına kadar yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Kadastro çalışmaları kapsamında Samsun il ve ilçelerinde toplam bin 248 birimin kadastrosu yapılarak, Samsun'daki kadastro çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlandı. Samsun il genelinde 1 milyon 138 bin 969 adet parselin bulunduğu ifade edildi.

2020 Ocak ayı itibariyle Samsun il ve ilçeleri tapu müdürlüklerinde işlem sayısı ile devlete sağlanan tapu harç gelirinde ise 177 bin 209 işlemden devlete 104 milyon 302 bin TL tapu harç geliri elde edildi. - SAMSUN

Samsun, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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