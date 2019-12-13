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Tapuda yeni dönem! Yeni yılda e-Devlet'ten alınacak

Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kayıtları, yeni yılın ilk yarısından itibaren tapu müdürlüklerine gitmeden "e-devlet" üzerinden alınabilecek.

13.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:56

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgelerinin "e-devlet" üzerinden alabilmesi için çalışma başlattı.

E-DEVLET'TEN ALINACAK

Söz konusu belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden "e-devlet" üzerinden alınacak.

TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINIYORDU

Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için tapu müdürlüklerinden alınıyordu. "e-devlet"e dahil edilecek işlemlerle vatandaşlar tapu müdürlüklerine işlem başvurusunda bulunmadan elektronik ortamda resmi belgelerini temin edebilecek.

Tapuda yeni dönem! Yeni yılda e-Devlet'ten alınacak

Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Ekonomi

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