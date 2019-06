Tapulu arazisine 40 yıl önce diktiği kavak ağaçlarına, orman arazisi diye el konuldu

Tapulu arazisine 40 yıl önce diktiği kavak ağaçlarına, orman arazisi diye el konulduKASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden Feridun Kutu, tapulu arazisine yaklaşık 40 yıl önce diktiği kavak ağaçlarının orman arazisi iddiasıyla elinden alındığını söyledi.Cide ilçesine bağlı Yenice Köyünde ikamet eden 69 yaşındaki Feridun Kutu, babasından kalma tapulu arazisi üzerine Konya'da ikamet ettiği için kavak ağacı dikti. 40 yıl önce diktiği kavak ağaçları, zamanla büyüdü. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından 2B çalışmaları kapsamında tapulu arazisi üzerinde bulunan kavak ağaçları, orman arazisi üzerine dikildiği gerekçesiyle el konuldu. Kavak ağaçlarını 2B kapsamına aldıramayan Feridun Kutu'nun, kavak ağaçlarına yaş tespiti yaptırmasına rağmen bütün girişimleri sonuçsuz kaldı. Yaşlı ve köyde ikamet ettiği gerekçesiyle hakkını arayamadığını söyleyen Feridun Kutu, devlet büyüklerinden yapılan bu hatanın düzeltilmesini istedi."40 yıllık kavak ağacı bahçem, orman arazisi oldu"40 yıllık kavak ağacı bahçesinin orman arazisine alındığına işaret eden Feridun Kutu, "Bu tarla önce dedemden babama, babamdan da bana tapuyla intikal etmiş bir yerdir. Anam babam yaşlanmış olduğundan, bundan 40 yıl önce düşündüm buraya ne yapabilirim diye. Konya'da görev yapmış olduğum için uzaktaydım. Bu yüzden kavak ağacı dikmeyi düşündüm. Ben Konya'da çalışırken 1978'de dikmiş olduğum kavakların bir kısmını hayvanlar yemiş olduğundan tekrar yerlerine kavak ağacı diktim. Böylece kademe kademe kavak ağacı dikmiş oldum ve bunların yaş tespitini yaptırdım. Orman İşletme Müdürlüğünde 39 yaşında olduğunun tespiti yapıldı. Köy ihtiyar heyeti 40 sene öncesi mısır, buğday bahçesi olduğunu 40 yıldır da kavak bahçesi olduğunu belgeli olarak bana verdi. Dolayısıyla 2B'den yararlanamadım. 2B orman arazisine kavak dikmişsin diyor. Halbuki ben, 69 yaşındayım köyün en yaşlısı bile burada hiç orman görmemiştir. Atalarımız buradan ekmek yemişler, mısır, buğday ekmişler biçmişler. Hatta kayanın ucundan denize kadar bizimdi, kiremit ocaklarımız vardı. Bu bölgenin kiremidini biz verirdik. Bunların maliye kayıtları da mevcuttur. Belki de yani vergisini vermiştir babam dedem bunların. Yeşil görünüyor diye devlet hep elimizden aldı kiremit ocaklarımızın yeri orada belli. Orman haritasında her gördüğü yeşili orman diyerek elimizden aldılar. Başka yerde de 20-30 dönüm mısır, buğday ektiğimiz tarlamız gitti yeşil görünüyor diye. Bu bir bilimdir orman yeşilimi, mısır yeşilimi, buğday yeşilimi buna hiç bakmadan bizlerin canını yaktılar, şikayetçiyiz, hakkımızı alamıyoruz" dedi."Devlet büyüklerimizden hatanın düzeltilmesini istiyoruz"Kavak ağacı bahçesinin dışında diğer tapulu arazilerinin de orman hudutları içinde kaldığı gerekçesiyle el konulduğunu anlatan Kutu, "Bunlarda bize geri verilmedi. Kadastro tespitlerinde, hiç olmazsa kavak bahçemiz olsun elimizden alınmasın, biz devletimizi seviyoruz. Türkiye'de Orman Fakülteleri var, yapmayın buralar incelesin burayı kesinlikle o yeşillik orman değildir, vatandaşı İstanbul'a yığıp da bu köyleri boşaltıp da memlekete nasıl bir fayda gelecek, kim ekecek kim biçecek. Hep yerler elimizden alınıyor böyle vatan kalkınmaz. Ben CİMER'e de Tarım ve Orman Bakanlığına da yazı yazdım. Hiç hakkımızı alamıyoruz, bütün köy ses çıkaramıyor, kimi saygıdan, kimi korkudan bazı köylerde camiler, evler ormana gitti ne yazık ki. Ankara'dakilerin bu durumdan haberdar olduğunu sanmıyorum" diye konuştu."Kavak bahçemin 2B'ye alınmasını istiyorum"40 yıldır emek verdiği kavak ağacı bahçesinin orman hudutları içerisine alındığını belirten Kutu, şunları kaydetti: "Ben buraya 40 senedir emek verdim ama bence buranın esas önemi atalarımızdan gelen buranın manevi bir değeri var. Ben onların çocukken burada yanlarında iken mısır, buğday ekerken Amasya elmalarımız vardı. Burada dallarında sallandım, onlarla beraber ayran doğraması yedim bunları unutamıyorum, burası benim atamdan gelmiştir. Benim atalarımın kemikleri sızlayacak, ben buraya sahip çıkmak istiyorum devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Bu kavak bahçesi 2B'ye alınsın. Burası tarihi bir yerdir, bütün Yenice köyü bilir, buralarda eskiden incirlerimiz vardı, meyvelerimiz vardı, atalarımızdan gelen tapulu bir yerdir, asla orman olmamıştır. Ben buraya şerkte koydum. Burası yol kenarıdır. Bartın-Cide karayolu üzerindedir. Burada tarımda yapılır, her şey yapılır katkıda bulunulur devlete. Memleketimizin tarım sorunu varken, bu tür şeyler ile köylüyü bunaltmanın bir anlamı yoktur. Ben, devlet büyüklerimizin bu işten haberi olmadığına inanıyorum, bunlar aşağıda birkaç kişinin aklı ile oluyor düzeltilmesini istiyorum""Kavak ağaçlarının 39 yaşında olduğu belirlendi"Cide Tarım İlçe Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunduğunu anlatan Kutu, şöyle konuştu: "Cide İlçe Tarım Müdürlüğüne dilekçe ile başvurdum, geldiler 3 tane kavak yıktılar. Bilir kişiler karşısında yer tespiti yaptılar, bu kavağa 40 yaşında rapor verdiler. Ayrıca ben buradan almış olduğum kütüğü Cide Kaymakamlık makamına dilekçe verip havale ettirdim. Cide Orman İşletme Müdürlüğü de 39 yaş tespiti yapıldı. Bu emeklerimi orman benim elimden alıyor. Biz devletimizi seviyoruz, devletimize düşman olmak istemiyoruz, neler oluyor anlamıyorum. Biz vatanın evlatlarıyız, biz buranın çocuklarıyız, yapmasınlar yazıktır, hep ellerimizden aldılar her tarafı. Lütfen büyüklerimden yardım bekliyorum, lütfen bu işe el koysunlar"Köy sakinlerinden Şükriye Kutu ise, "Ben çocukluktan beri burada çalıştım, mısır ektim, buğday ektim. Burası 40 yıllık kavaklık belki de daha fazla" dedi.Yine köy sakinlerinden Feriha Kocatepe ise, "62 yaşındayım, burada ben orakta biçtim, kazmada kazdım, mısırda belledim hepsini yaptım bu tarlada. Burası hiç orman olmadı, hep tarlaydı" diye konuştu.Köy sakinlerinden Mehmet Bara da, "69 yaşındayım. Bu kavaklar 40 sene önce dikilmiş. Bu kavakları orman, hiçbir şey saymadan kendi arazisine katmak istiyor. Burası daha önce de tarlaydı, Feridun Kutu'ya babasından dedesinden kalma tarla mısır, buğday olarak ekiliyordu. 40 sene önce Feridun Kutu'ya geçen bu tarlaya 40 sene önce kavaklar ekilmiş. Devlet büyüklerimizden bu sorunun düzeltilmesini istiyorum, haksızlık oluyor" şeklinde konuştu.