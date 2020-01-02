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Adıyaman'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen yolu kapattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaş kendi arazisinin içinden geçen kara yolunu çit ile ulaşıma kapattı. Mahalle sakinleri durumu polis ve zabıtaya bildirdi fakat tapu kaydı olmasından dolayı Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı verdi.

02.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:04

Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi 125. Sokak'ta Abdullah Tatlı isimli vatandaş evinin önünden geçen yolu trafiğe kapattı. Yolun 60 metrelik bölümünün Abdullah Tatlı'nın tapulu arazisinde kaldığı tapu kayıtlarıyla ortaya çıkınca vatandaş yolu çit ile kapattı.

10 EVİN ULAŞIMI ETKİLENDİ

Yolun kapatılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri ise durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay adli makamlara sevk edildi ancak yolun 60 metrelik bölümünün tapu kaydı olmasından dolayı Cumhuriyet Savcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi. Yaklaşık 10 evin ulaşımı engellenirken, mahalle sakinleri ulaşımlarını tarladan sağlamak zorunda kaldı.

Arazi sahibi Abdullah Tatlı, tapulu arazisine yol yapıldığını ve burayı kapattığını belirterek, komşularının şikayeti sonrası kendisinin haklı olduğunun adli makamlar tarafından belirtildiğini ve yolu açmayacağını dile getirdi. Mahalle sakinleri, arazi sahibine yolu açması için para teklif ettiklerini ancak yine de yolu açmadığını ve mağdur olduklarını dile getirdi.

AMBULANS BİLE GEÇEMİYOR

Zihinsel engelli oğlunun sık sık havale geçirdiğini ve hastaneye gitmek zorunda olduğunu belirten Mehmet Çatalkaya isimli mahalle sakini, "Benim oğlum zihinsel engelli, hastalansa ambulans çağıracağım, ambulansa yol yok. Yarın bu çocuğun başına bir şey gelirse, ambulans gelemezse bunun hesabını ben kime soracağım" diye konuştu.

Ayşe Çatalkaya ise "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yetkililere sesleniyorum. Bu yolumuzu açtırsınlar. Tarlaların içerisinden çocuklarımız okula gidiyor. Benim engelli çocuğum var" dedi.

Adıyaman'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen yolu kapattı

Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
.....: Adam haklı, kim tapulu arazisinden yol geçsin ister. Bir şekilde adama hakkı verilmeli.
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