Tara'dan Etnik Konser Şöleni

İndie Etnik Caz müziğin önemli temsilcilerinden Kürt asıllı Rus sanatçı Tara Mamedova, İstanbul'da bir konser verecek. Rusya'dan Fransa'ya modern etnik caz ve blues müziğin başarılı ismi Tara Mamedova İstanbul'da müzik severlerle buluşacak.

Aralarında 'Lo Lawo', 'Esmera Farê', 'Bes E', 'Cano', 'Ax', 'Lori', 'Perişan', 'Wesetim'in de aralarında olduğu bir çok etnik şarkıyla adını uluslararası platformda duyuran Mamedova, 15 Mart'ta saat 22:00'de BKM Mutfak Çarşı'da sahneye çıkacak. Belçim Bilgin, Mert Fırat ve Olgun Şimşek'in de aralarında olduğu ünlü isimlerin seyredeceği konserde Tara Mamedova, şarkılarını çeşitli dillerde seslendirecek.

Kaynak: Bültenler