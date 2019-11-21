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Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsız girdi

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsız girdi Hırsızların evden bir şey alamadan ayrıldığı öğrenildiİSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Tarabya'daki evine maskeli 3 hırsız girdi.

21.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:30
Tarabya'da Fener Rum Patriği 'un evine hırsız girdi
Hırsızların evden bir şey alamadan ayrıldığı öğrenildi
İSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Tarabya'daki evine maskeli 3 hırsız girdi. Hırsızların evinden hiçbir şey alamadan kaçtıkları öğrenildi. hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Tarabya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunan vatandaşları ile toplantı yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişi girdi. Hırsızlık için eve girdikleri tespit edilen şahıslar, evden hiçbir şey alamadan kaçtı. Olay sırasında evde hizmetçinin bulunduğu öğrenildi.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsız girdi

Bartholomeos, Sarıyer, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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