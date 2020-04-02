KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 'Evde kal' uyarılarını dikkate alan vatandaşlar nedeniyle Tarabya Sahili bugün de boş kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlanmıştı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular, virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Normal günlerde spor ve yürüyüş yapmak için yoğun olan Tarabya Sahili vatandaşların evlerinde kalması nedeniyle bugün de boş kaldı. Sahil şeridi, spor aletleri, otobüs durakları ve banklarda kimsenin olmadığı görüldü.

Kaynak: DHA