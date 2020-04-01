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Tarabya sahili martılara kaldı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle evlerinde kalan İstanbullular, sahilleri martılara bıraktı.

01.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:58
Tarabya sahili martılara kaldı
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle evlerinde kalan İstanbullular, sahilleri martılara bıraktı. Boş kalan Tarabya Sahili'ndeki martılar kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlanmıştı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular, virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Boş kalan sahilleri ise martılar dolduruyor. Normal zamanda yürüyüş yapanların, gezmeye gidenlerin, spor yapanların sık tercih ettiği Sarıyer'deki Tarabya Sahili'nde, bugün sahil şeridi, spor aletleri ve banklar boş kaldı. Boş kalan sahili ise martılar doldurdu. Sahil şeridindeki martıların uçuşma anları ise kameralara yansıdı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA DUYURMUŞTUİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla sahillerde, mesire ve piknik alanlarında, balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak, piknik yapmak gibi aktivitelerin koronavirüs nedeniyle geçici olarak yasaklandığını duyurmuştu. Vali Yerlikaya mesajında şöyle demişti: "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Güncel
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