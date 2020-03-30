Tarabya Sahili'nde yasağı çiğneyip balık tuttular

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balık tutma yasağına rağmen sabahın erken saatlerinde Tarabya Sahili'ne gelen iki olta balıkçısı yasağı çiğneyip balık tuttu.

Koronavirüse yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor. Yasak olmasına rağmen Sarıyer Tarabya sahilinde vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. Sarıyer belediyesine bağlı zabıta ekipleri araçlarla dolaşarak vatandaşları evden çıkmamaları, balık tutmamaları ve yürüyüş yapmamaları konusunda anons yaparak uyardı.

YASAK OLMASINA RAĞMEN BALIK TUTTULAR İstanbul Sarıyer'de Tarabya sahilinde yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar da balık tutmaya devam etti.

Kaynak: DHA