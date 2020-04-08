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TARABYA VE BEBEK SAHİLİ BOŞ KALDI

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil şeritlerinde spor ve yürüyüş yapılması yasaklanmıştı.

08.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:51
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil şeritlerinde spor ve yürüyüş yapılması yasaklanmıştı. Bugün de Tarabya ve Bebek sahili boş kaldı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlanmıştı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular, sahil şeritlerinde spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanması üzerine bu noktalara gelmeyerek kurallara uyuyorlar. Bu kapsamda normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Bebek, Emirgan ve Tarabya sahilleri boş kaldı. TARABYA VE BEBEK SAHİLİ BOŞ KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Bebek, Güncel

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TARABYA VE BEBEK SAHİLİ BOŞ KALDI
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