Taraftar bekledi, maç sonunda oyuncular tribünlere gitmedi!

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, maç sonunda stadı terk etmedi. 90 dakikanın bitiş düdüğüyle takımı tribünlere çağıran taraftarlar, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Mağlubiyet sonrası üzgün olan futbolcular direkt soyunma odasına gitti.

SADECE OZAN, ZANKA VE KRUSE TRİBÜNLERE GİTTİ

Taraftarlar da futbolcular gelmeden stattan çıkmayacaklarını belirterek "Buraya gelin söz verin ve Ali Koç takımı buraya getir" diye bağırdı. Bunun üzerine Ozan Tufan, Zanka ve Max Kruse tribünlerin çağrısına cevap verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar da yavaş yavaş stadı boşalttı.