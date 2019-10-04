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Taraftar bekledi, maç sonunda oyuncular tribünlere gitmedi!

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcuları tribüne çağırdı. Üzgün olan oyuncular direk soyunma odasına giderken taraftarlar "Ali Koç takımı buraya getir" diye bağırdı. Bunun üzerine sadece Ozan Tufan, Zanka ve Max Kruse tribünlere gitti.

04.10.2019 23:14

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, maç sonunda stadı terk etmedi. 90 dakikanın bitiş düdüğüyle takımı tribünlere çağıran taraftarlar, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Mağlubiyet sonrası üzgün olan futbolcular direkt soyunma odasına gitti.

SADECE OZAN, ZANKA VE KRUSE TRİBÜNLERE GİTTİ

Taraftarlar da futbolcular gelmeden stattan çıkmayacaklarını belirterek "Buraya gelin söz verin ve Ali Koç takımı buraya getir" diye bağırdı. Bunun üzerine Ozan Tufan, Zanka ve Max Kruse tribünlerin çağrısına cevap verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar da yavaş yavaş stadı boşalttı.

Taraftar bekledi, maç sonunda oyuncular tribünlere gitmedi!

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(4)
PROF. DR. AHMET ÇAKAR:bu sene beşiktaştan gitti artık fenerbahçe sallantıda gidiyor galatasaray kadrosunun kalitesiyle bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisidir. . .
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M.ÇEK:Geçen seneki halinizi unutup BJK ile dalga geçmeye kalktınız. Değişen birşey olmamış efendiler
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MİMAR:ersun yanal ile olmaz bu iş çok net. .
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EFEDAYI:Ali , Ersun , Comolli ; Fenerbahçe''liler olacak tirelelli. . .
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