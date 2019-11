Taraftar cinayeti davasında karar: Sanıklara ceza yağdı

Taraftar cinayeti davasında karar: Sanıklara ceza yağdıTutuksuz sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da amatör futbol karşılaşması öncesinde taraflar arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki bir çocuğun öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Davada 1 sanık müebbet hapse, 11 sanık ise 10 yıl ile 16,5 yıl arasında değişen oranlarda hapse mahkum edildi. Davada tutuksuz yargılanan 5 sanık tutuklandı. İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında 30 Aralık 2018'de oynanacak olan maç öncesinde iki kulübün taraftarları arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in ölümüne ilişkin 7'si tutuklu 5'i tutuksuz 12 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 7 tutuklu sanık, 4 tutuksuz sanık katılırken, 1 tutuksuz sanık SEG-BİS yoluyla bağlandı. Duruşmada mağdur Fehmi Şen ile Muhammed Yücel'in babası Fatih Yücel ve tarafların avukatları hazır bulundu.Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini ve tutuklu sanıklar ile suça sürüklenen çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep etti."Adaletinize güveniyorum"Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin savunma yapan sanık Can Zorlu, "Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Pişmanım" dedi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan tutuklu sanık B. H. ise, "Yaşıtlarım üniversitede okumaktadırlar. Hak mahrumiyeti yaşamaktayım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum. Adaletinize güveniyorum" şeklinde konuştu.Mahkeme başkanının kararın açıklanmasının öncesinde son sözlerini sorduğu sanıklar beraatlerini talep etti.Kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Can Zorlu'yu 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.Tutuksuz sanık Emre Yılmaz ile tutuklu sanık Ercan Derge, Muhammet Yücel'in öldürülmesine ilişkin 'Kasten öldürmeye yardım', Fehmi Şen'in yaralanmasına ilişkin ise 'Kasten yaralama' suçundan 16 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Ercan Derge'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.Heyet, Muhammet Yücel'in ölümüne ilişkin sanıklar Aydın Köseoğlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Serkan Bayraklı ve Sercan Kılıç'ı 15'er yıl hapse, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.H., K.S.Ö., E.S.'yi ise 10'ar yıl hapse mahkum ederek, 12 sanık için de takdir ve tahrik indirimi uygulamadı.Mahkeme heyeti, çeşitli oranlarda hapis cezası alan tutuksuz sanıklar Aydın Köseoğlu, Mert Balota, Sercan Kılıç, Emre Yılmaz ve E. S.'nin tutuklanmasına karar verdi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 kişi şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede, 30 Aralık 2018'de Bayrampaşa Piri Reis Caddesi No: 26 önünde Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında düzenlenen futbol müsabakası öncesi iki kulüp taraftarları arasında yaşanan olaylar sonucunda yaralanan Muhammet Yücel'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.İddianamede, sanıklardan Aydın Köseoğlu, Can Zorlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Sercan Kılıç, Serkan Bayraklı'nın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Sanıklar, Emre Yılmaz ve Ercan Derge'nin 'Kasten yaralama' suçundan cezalandırılması istenirken, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B. H., Y.C., ve E. S.'nin ise 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

