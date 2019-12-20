Taraftar grubunun kurduğu kütüphaneye şehidin adı verildi

Muş'ta ultrAslan UniAlparslan taraftar grubu, köy okulunda oluşturdukları kütüphaneye İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan Muşlu polis memuru Murat Yılmaz'ın adını verdi.

Merkeze bağlı Karabey Köyü İlkokuluna gelen çoğunluğu üniversite öğrencisi bir grup taraftarlar, biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları malzemeleri kullanarak okula kütüphane kurdu.

Kitaplığı sarı ve kırmızı renklere boyayan taraftarlar, 11 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Murat Yılmaz'ın ismini verdikleri kütüphaneye 2 bin kitap bıraktı.

Taraftar grubu lideri Ali Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun boş bir sınıfını 5 günde kütüphaneye dönüştürdüklerini söyledi.

Eğitime çok önem verdiklerini dile getiren Bozkurt, "Taraftar grubu olarak köy okullarına kütüphane kurma kararı aldık. Şu ana kadar 10 köy okulunda kütüphane oluşturduk. Kısa sürede taraftarlarımızın destekleriyle de bu okulumuza kütüphane kurduk. Öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Kevser Örnek de okula çok güzel bir kütüphane kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Biraz zorlandık ama sonucu çok güzel oldu. Minik öğrencilerin yüzündeki o mutluluğu görmek her şeye bedeldi. Benzer etkinliklerimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanı Emrullah Aktaş da kütüphaneye şehidin isminin verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, taraftar grubu üyelerine müteşekkir olduklarını söyledi.

Kaynak: AA