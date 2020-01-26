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Taraftar grupları ve Kızılay'dan depremzedeler için yardım

Samsunspor taraftar grupları ve Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı iş birliğinde Malatya ve Elazığ'a gönderilmek üzere yardım toplandı.

26.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:47Taraftar grupları ve Kızılay'dan depremzedeler için yardım
taraftar grupları ve Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı iş birliğinde Malatya ve 'a gönderilmek üzere yardım toplandı.

Elazığ ve Malatya'yı etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak amacıyla tüm Samsunspor taraftar grupları bir araya gelerek yardım topladı. Topladıkları yardımı Samsunspor -Bugsaşspor maçı öncesi Kızılay görevlilerine teslim etti. Maç esnasında ve sonrasında girişlerde yardımları kabul eden Kızılay maç sonunda 3 araç dolusu yardım topladı. Toplanan yardım depremzedelere ulaştırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Uygun, "Bütün Samsunspor taraftar grupları bir araya geldiler. Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerimize battaniye, atkı, bere ve çeşitli malzemeler topladılar. Biz de Kızılay görevlileri olarak bugün bütün girişlerde yer alan görevlilerimizle bağışları kabul ettik. 3 araç dolusu yardım toplandı. Toplanan yardımları Elazığ'a göndereceğiz. İnşallah ülkemiz böyle bir dram yaşamasın isteriz" dedi. - SAMSUN

Samsunspor, Kızılay, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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