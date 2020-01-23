Taraftar protestosuna Karius, gülerek karşılık verdi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında BB Erzurumspor'a 3-2 yenilerek turnuvadan elenen Beşiktaş 'ta futbolcular, taraftarların sert protestolarına maruz kalırken, en büyük tepkiyi Loris Karius aldı.

Demir Grup Sivasspor maçındaki performansıyla eleştirilen ve taraftarların cephe aldığı Karius, Erzurumspor maçında da beklenen performansı sergileyemeyince taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı ancak Alman kalecinin protestolara verdiği karşılık, taraftarların daha büyük tepki çekti.

PROTESTOYA GÜLÜMSEYEREK YANIT

Yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan görüntüde Karius, taraftarların protestosuna gülerek karşılık verdiği görüldü. Karius'un bu tepkisi hem statta hem de sosyal medyada büyük tepki çekti.