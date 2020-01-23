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Taraftar protestosuna Karius, gülerek karşılık verdi

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, BB Erzurumspor'la oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında siyah beyazlı taraftarların kendisini ıslıklayarak protesto etmesine gülerek tepki verdi.

23.01.2020 08:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:46

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında BB Erzurumspor'a 3-2 yenilerek turnuvadan elenen 'ta futbolcular, taraftarların sert protestolarına maruz kalırken, en büyük tepkiyi Loris Karius aldı.

Demir Grup Sivasspor maçındaki performansıyla eleştirilen ve taraftarların cephe aldığı Karius, Erzurumspor maçında da beklenen performansı sergileyemeyince taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı ancak Alman kalecinin protestolara verdiği karşılık, taraftarların daha büyük tepki çekti.

PROTESTOYA GÜLÜMSEYEREK YANIT

Yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan görüntüde Karius, taraftarların protestosuna gülerek karşılık verdiği görüldü. Karius'un bu tepkisi hem statta hem de sosyal medyada büyük tepki çekti.

Taraftar protestosuna Karius, gülerek karşılık verdi

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Loris Karius, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (11)
DEMİR454:Dünyanın en iyi kalecilerinden birisi
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LD:ne beklıyorsunuzkı turkıye profesyonellıkmı var adam geldı dunya guzelı yaptılar soyle yakısıklı boyle yakısıklı dıye adamında bır yerı kalktı kım takar dedı bjk futbolu zaten almış yukunu hergun medyada zaten bjk sahada yoktu varmıydı bellı değil tek suclu kalecı değidı
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TARIK:BELHANDA GİBİ KÜFÜR MÜ ETSEYDİ
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İSİMSİZ:trabzon bursa fenerbahçe gibi takımlar genç türk kaleci oynatoyor. hem ucuz maliyet hemde yerli futbolcu. keşke bjk de aynısını yapsaydı
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MERAKLI PİLAVCI:BEN KALECİ OLSAM SAHADA BENDEN HARİÇ 10 FUTBOLCU OYNAMAZSA BEN NAPAYIM DER GÜLERİM.
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XXX:ne yapsaydı volkan gibi kendi taraftarınamı sövseydi.
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6S:belhanda gibi sövseydi
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VOLKAN DEMİREL:ulan volkan kadar başına taş düşsün vallaha büyük adamlar dilden düşmezmişşş . . . :)
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FİLE:Adam gibi kalecilik yapsın yeter. .
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BURSASPORLU:adam hem yabancı hem kiralık çok mu umrunda olacaktı türk kalecileri beğenmeyenler hakediyor hem milyonlarca euro maaşla klubüde göçertiyor.
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