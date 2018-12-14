Yeni Malatyaspor'dan Taraftara Çağrı: Maça Çerezle Gelmeyin

Spor Toto Süper Lig'de 15 haftada 25 puan toplayan E. Yeni Malatyaspor, ligin 16. haftasında 26 puan toplayan Antalyaspor'u konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesi E. Yeni Malatyaspor kulübü taraftara çağrıda bulundu. Yönetim, taraftarların zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada takımlarına birinci dakikadan 90.dakikaya kadar destek vermeleri için stadyuma çerez getirilmemesi çağrısında bulundu.

"ÇEREZ DEĞİL, ATKINLA, FORMANLA GEL"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hep bir ağızdan aynı marşı, aynı ortamda aynı duygularla, omuz omuza yaşamak için, Antalyaspor maçında stadyumumuza çerez ile giriş yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde yasaklanmıştır. Çerez değil atkınla, formanla gel" denildi.