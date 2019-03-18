18 Mart 2019, 14:04
»»

Amatör Ligde Skandal Olay! Taraftara Cinsel Organını Gösterdi

Şanlıurfa Gençlerbirliği - Siverek Belediyespor oynanan maçta Siverek Belediyespor şampiyon oldu. Buna sinirlenen Şanlıurfa Gençlerbirliği futbolcusu Mahmut Onur Toprak, tribünlere dönerek şortunu indirdi ve cinsel organını gösterdi.

Olay, cumartesi günü oynanan Şanlıurfa Gençlerbirliği- Siverek Belediyespor karşılaşmasında meydana geldi. Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Eyyubi'ye Yenice stadında saat 15:00'te oynanan maçta karşı karşıya geldi. Maç 0-0 bitti ancak Siverek Belediyespor 1 puan farkla şampiyon oldu.

Buna öfkelenen Şanlıurfa Gençlerbirliği'nin 5 numaralı futbolcusu Mahmut Onur Toprak, saha içinde Siverek taraftarının bulunduğu tribüne yönelerek şortunu indirip cinsel organını göstererek yürüdü.

Yaşananlar karşısında şoke olan seyirciler o anları cep telefonu ile kaydetti. Olayın ardından Siverek Belediyespor taraftar derneği başkanı Onur İşbilen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na görüntüler ile beraber şikayette bulundu. Şikayeti kabul eden federasyon, soruşturma başlattı. (DHA)

Spor


YORUMLAR (13)
GÖKHAN: adam da az akıl varsa, hatice mesajını aldım der, cevabını da verdim der, neticeye bağlarım.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
İBRAHİM TUNA: Ahlaksızlık diz boyu Allah sonumuzu hayır etsin haya edep diye bir şey kalmamış,
Yayından Kaldır
11 0
Cevap yaz
77: Urfa kendini aşmış
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
YOBİ: Mal mal insanlar egitimsiz kalitesiz barbar
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
  • MUHTAR : Adam Bursa lıymış... şimdi Bursalılar sana kızmasınlar.
    Yayından Kaldır
    0 0
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın