Fenerbahçeli Taraftarlardan Ersun Yanal'a Büyük Destek

Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasının kapanış mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetti.

TEZAHÜRATLARA ALKIŞLARLA KARŞILIK VERDİ

Zorlu maçın öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterisinde bulundu. Kale arkası tribünlerinden başlayan 'Ersun Yanal' tezahüratları tüm statta yankılanırken, Yanal ise bu tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

Kaynak: İHA