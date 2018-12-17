Taraftardan Ersun Yanal'a Büyük Destek

Fenerbahçeli taraftarlar, BB Erzurumspor
maçı öncesinde Teknik Direktör Ersun Yanal
'a sevgi gösterisinde bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterisinde bulundu. Kale
arkası tribünlerinden başlayan 'Ersun Yanal' tezahüratları tüm statta yankılanırken, Yanal ise bu tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Kaynak: İHA