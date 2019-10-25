Taraftarı en çok olan takım: Galatasaray

HANGİ TAKIMI TUTUYORSUNUZ?

Araştırma katılımcılarının içerisinde %33,9 oranı ile en büyük pay Galatasaray taraftarlarına ait. Katılımcıların içerisinde en büyük ikinci pay ise çok az bir farkla Fenerbahçe.

Sıralamanın devamında Beşiktaş ve Trabzon spor'un gelmesi dört büyükler kavramının taraftar sayısı bakımından da eşleştiğini göstermekte.

Araştırma katılımcılarının %4,9'u ise herhangi bir takım tutmadığını belirtirken, %3,1'i dört büyük takım dışındaki spor kulüplerine gönül vermiş.

Taraftar dağılımı katılımcıların cinsiyetleri açısından incelendiğinde kadınların ülke ortalamasının da üzerinde Galatasaray taraftarı oldukları görülüyor. Kadınların %35,5'i Galatasaray taraftarı. Fenerbahçeli kadınların oranı ise %31,1 düzeyinde kalıyor.

Beşiktaş taraftarı kadınlar ilgili takımın ülke ortalaması ile benzerlik gösterirken, takım tutmayan kadınların oranı, Trabzonsporlu kadınların oranını yaklaşık iki puanlık bir farkla geçiyor. Bu durumda ülke geneli takım tutmayan kesimin önemli bir kısmının kadınlardan oluştuğunu kanıtlıyor. Dört büyükler haricinde takım tutan kadınların oranı ise çok az düzeyde.

Taraftar dağılımı katılımcıların medeni durumları incelendiğinde evli katılımcıların %33,5'inin Fenerbahçe taraftarı olduğu görülmektedir. Bu oran takımın Türkiye geneli destek ortalamasından daha fazladır. Devamında evli katılımcıların %27,6'sı Galatasaraylı iken %22'si Beşiktaşlıdır. Özellikle evli katılımcılar arasında Galatasaray'ın destek oranı ilgili takımın Türkiye geneli destek oranına göre daha azken; Beşiktaş'ın destek oranı, ilgili takımın Türkiye geneli destek oranına göre daha fazladır. Yine Trabzonspor'a destek oranı da evli katılımcılar arasında ilgili takımın ülke geneli destek oranına göre daha fazladır.

45-59 YAŞ ARASINDAKİ TARAFTAR DAĞILIMINDAKİ TAKIM İSE "FENERBAHÇE"

Taraftar dağılımı katılımcıların yaş grupları açısından incelendiğinde orta-üst yaş kategorisi olarak nitelendirilen 45-59 yaş grubu katılımcılar arasında en çok destek gören takım Fenerbahçe. Ancak Galatarasay'ın da destek oranı Fenerbahçe'ye çok yakın bir düzeyde. Bu yaş kategorisi içerisinde Beşiktaş destekçilerinin oranı ise ilgili takımın ülke geneli ortalamasının belirgin bir düzeyde üzerinde. Bu verilere göre Beşiktaş'ın orta-üst yaş kategorisi arasında daha fazla bir desteğe sahip olduğu tespiti açıkça yapılabilir.

Taraftar dağılımı katılımcıların yaş grupları açısından incelendiğinde 60-74 yaş grubu içerisinde taraftar dengesi diğer yaş kategorilerine göre çok önemli kırılmalar yaşıyor. Bu yaş kategorisinde başat aktör takım tutulmaması olarak görülüyor. İlgili yaş kategorisindeki katılımcıların %27,4'lük kesimi herhangi bir takım tutmuyor. Bu yaş kategorisinde dikkat çeken en önemli husus rekabetin Trabzonspor ve Beşiktaş arasında yaşanıyor olması. Bu yaş kategorisindeki katılımcıların %19,7'si Trabzonspor'a, %13,9'u ise Beşiktaş'a destek veriyor. Trabzonspor'un en çok destek aldığı yaş kategorilerinden birisi 60-74 yaş kesim. Taraftar dağılımı katılımcıların yaş grupları açısından incelendiğinde 75 yaş ve üstü grup içerisinde de taraftar dengesi çok önemli kırılmalar yaşamaya devam ediyor. Bu yaş kategorisinde başat aktör ise açık ara farkla Beşiktaş. 75 yaş ve üstü katılımcıların %61'i Beşiktaş taraftarı iken, bu oran Beşiktaş'ın yaş gruplarına göre elde ettiği en yüksek destek oranı olarak görülmektedir. Yine Trabzonspor'da ilgili yaş kesiminde elde ettiği %24,4 düzeyindeki destek oranı ise yaş grupları içerisinde en yüksek desteği 75 yaş ve üstü kesimden almakta.

TUTTUKLARI TAKIMA ÜYE OLANLARIN %37'Sİ GALATASARAY'LI

Herhangi bir takımı tuttuğunu beyan eden katılımcıların sadece %6,8'i tuttuğu takımın resmi olarak üyesi. Başka bir ifade ile tutulan takıma sadakat derecesinin ölçüldüğü bu soruya göre ülke genelinin sadece çok az bir bölümü takımına desteğini üye olarak gösteriyor.

Katılımcıların %11,9'u ise tuttuğu takıma hem üye değil hem de üye olmak istemiyor. Katılımcıların çok büyük bir bölümü, %81,3'lük kesimi ise gönül verdiği takımına üye değil ancak üye olmayı istiyor.

Tuttukları takıma üye olanların %37'si Galatasaray, %34'ü ise Fenerbahçe taraftarlarından oluşuyor. En düşük taraftar/üye oranı ise %4,3'lük dilim ile Trabzonspor taraftarlarına ait. Tuttukları takıma üye olmayan fakat üye olmak isteyenlerin ise %36,1'i yine Galatasaray, %35,2'si ise Fenerbahçe taraftarlarından oluşuyor. Ayrıca tuttukları takıma üye olmayan ve üye olmak da istemeyenlerin ise %31,6'sı yine Galatasaray ve %30,2'si ise Fenerbahçe taraftarlarından oluşuyor.

TUTULAN TAKIMIN SEÇME SEBEBİ

Katılımcılar tarafından verilen cevaplara göre tutulan takımın seçiminde en önemli etkenler kişisel tercihler ve ailevi sebepler olarak görülmüştür. Katılımcıların %39,1'i kişisel tercihlerinden dolayı tuttuğu takımı seçtiğini belirtirken, %38,1'i ailevi sebeplerden dolayı tuttuğu takımı seçtiğini belirtildi.

Arkadaş çevresinin ise takım tercihinde görece olarak kişisel tercihlere ve ailevi sebeplere göre etkisi daha az gözlemlenmiş ve %17 düzeyinde kalmıştır. Katılımcıların %3,7'si ise tuttuğu takımın tercih sebebi olarak farklı sosyal olguları belirtmişlerdir. Katılımcıların %2,1 düzeyindeki kısmı ise tuttukları takımı seçme sebeplerine dair herhangi bir fikirlerinin olmadığını söylendi.

Tuttukları takımı kendi tercihleri doğrultusunda belirleyen katılımcıların %35,9'u Galatasaray, 33,7'si ise Fenerbahçe taraftarlarından oluşuyor. Ailevi etkenlerin ışığında tuttukları takımı belirleyen katılımcıların ise %35,2'si Fenerbahçe taraftarından oluşuyor.

Tuttukları takımı arkadaş çevresinden etkilenerek seçen katılımcıların ise %39,3'ü Galatasaray, %34,3'ü Fenerbahçe taraftarlarından oluşuyor. Takım tutma sebebi olarak diğer sosyal olguları gösteren katılımcıların içerisinde başat aktör ise %35,8'lik dilim ile Galatasaray taraftarları oluyor. Tuttuğu takımı tercih etme noktasında fikri olmadığını belirtenlerin neredeyse yarısı ise Fenerbahçe taraftarlarından oluşuyor.