"Taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz"

TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri ile aralarında İbrahim Sehic, Gabriel Obertan ve İbrahim Akdağ'ın da olduğu bazı futbolcular, düzenledikleri toplantısında taraftarlarına başarı sözü vererek destek istedi.

Teknik direktör Erkan Sözeri, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki tesislerinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takım olarak hedeflerinin belli olduğunu ve mutlak başarı için çalıştıklarını söyledi.

Lig süresince inişler ve çıkışlar olabileceğini, yakalayacakları bir kazanma serisiyle takımın öz güven yakalayacağına inandığını dile getiren Sözeri, "Ne kadar kariyerli olursanız olun, öz güveninizi kaybedebiliyorsunuz. Maç kazanmaya başladığımız zaman, çok farklı ve güzel bir konuma geliriz." dedi.

Sözeri, alınan sonuçlar dolayısıyla sosyal medya üzerinden eleştiriler olabileceğini ancak bunun hakarete dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Erzurum'a yakışmayan bazı insanlar olabiliyor. Bunu bütün Erzurum'a mal etmiyoruz zaten. Yabancı oyuncularımız sosyal medyayı takip ediyorlar. Bazen çok olumlu yorumlar yapanlar da var. Bir maçtan sonra imparator oluyoruz, diğer maçtan sonra aileye her türlü hakaretler... Empati yapmak lazım. Hepimizin ailesi var. Biri yolda ailemize küfür etse kabullenir miyiz? Kimliğinizi gizleyip, bunları yazarak neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz? Derdi, sıkıntısı olana tesislerimiz açık."

Rashad Muhammed'in kadro dışı bırakılması

Lig'in 5. haftasındaki Adanaspor maçı öncesi taraftar gruplarının kendisini ziyarete geldiğini aktaran Sözeri, "Onlara, 'Erzurumspor takımının, şehrinin parçası olmayan, bunu hissetmeyen, disiplinsizlik yapan ve çalışmayan kim olursa, kariyeri ne olursa olsun burada bulunmayacak.' sözünü verdim. Bu sözün de ilk icraatını Rashad Muhammed'i kadro dışı bırakmakla yaptım." ifadelerini kullandı.

Sözeri, göreve başladığında bu futbolcu hakkında negatif şeyler duyduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Ben onu 25 yaşında, güçlü ve kuvvetli bir oyuncu addettim. Çünkü ben daha önce Vedat Muric ile çalıştım. Kendisi de dile getirir, onunla çok ilgilendik. Şu anda futbol piyasasında çok güzel yerlere geldi. Emircan Altıntaş, İbrahim Akdağ gibi gençlerin üzerinde duran biriyim. Yeter ki oyuncu aç olsun ve çalışmayı sevsin. Rashad için de bunu düşündüm. Onunla ilgili, 'Biz büyüğüz, bunlar genç ve hata yapabilirler. Sorunu çözeriz.' dedik. Maalesef Bursaspor maçı öncesi ve sonrası disiplinsizlikleri had safhaya çıktı, bunu gördüm. Bu takımda saha içi veya saha dışında disiplinsiz kim olursa olsun aramızda bulunmayacak."

"3 puan hediye etmek istiyoruz"

Ligin 7. haftasında Altınordu'yu konuk edecekleri maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini anlatan Sözeri, "Taraftarlarımızdan sabır ve hoşgörü istiyorsak, bu maçı kazanmak şart oldu. Altınordu maçında da taraftarımızdan biraz hoşgörülü olmalarını rica ediyorum. Gerginlikten, baskıdan hatalar olacaktır. O hoşgörüyü gösterirlerse taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz. Milli maç arasında yaralarımızı tedavi ederek sakatlıklar ve fiziksel eksiklikleri gidererek hazır hale gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Takım olarak çok iyi çalışıyoruz"

Fransız orta saha Gabriel Obertan da üst lige çıkmak gibi büyük bir hedeflerinin olduğunu ve buna ulaşmak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Bursaspor maçı dışında da puan kayıpları yaşayabileceklerine işaret eden Obertan, şunları kaydetti:

"Sezon sonunda Süper Lig'e çıktığımızda, o kupayı kaldırdığımızda, o mutluluğu taraftarımızla paylaştığımızda, belki bu bir kaç haftalık sıkıntılı süreç unutulmuş bir hadise olarak kalacak. Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Bursaspor maçı hazmedilmesi zor bir mağlubiyet oldu. Ama bu haftadan itibaren durumu değiştirmek adına elimizden geleni yapıyor olacağız. Hiçbir şekilde umudumuzu kaybetmiyoruz, taraftarımız da kaybetmesin. Son ana kadar durumu düzeltmek adına her şeyi yapıyor olacağız."

Erzurum temsilcisinin deneyimli file bekçisi İbrahim Sehic, herkesin beklediği ve kendilerinin de istediği şekilde lige başlayamadıklarını anımsatarak, "Futbol böyle bir şey, bazen istediğiniz ve beklediğiniz şekilde başlayamıyor, saha içinde bazı şeyler istediğiniz gibi olmuyor. Bazı şeyler kontrolünüz altında olmayabiliyor. Bu durum dolayısıyla hepimiz üzgünüz. Futbolumuzu daha iyi noktaya getirmemiz gerektiğini biliyoruz. Uzun bir sezon ve şu ana kadar 6 maç oynamış durumdayız. Herkes galibiyet ve başarı için aç durumda. Daha iyi duruma geleceğimize inanıyoruz."

"Yeni futbolculara biraz daha tolerans tanımalıyız"

İbrahim Akdağ ise kendisini bu şehre ait hissettiği için duyduğu bazı şeylerden daha çok etkilendiğini dile getirdi.

Trabzonlu olmasına karşılık kendisine Erzurumlu gibi hissettiğini belirten Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bir futbolcunun eşine ailesine ve babasına küfür edecek insanlar yok Erzurum'da. Ben onları, sadece içeriyi karıştırmak isteyen, futbolcuyu demoralize ederek bitirmeye çalışan tipler olarak görüyorum. Özellikle yeni arkadaşlarımızı bu durumdan çok etkileniyor. Taraftarlar bize tepki gösterebilir. Çünkü bu sürecin sorumluları eski futbolculardır, yenileri değildir. O nedenle yeni futbolculara biraz daha tolerans tanıyıp tepkilerini bize göstersinler diyorum."

Toplantıda Erzurumspor'lu Mickael Pote ve Osman Şahin de görüşlerini aktardı.

Kaynak: AA