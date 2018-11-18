"Taraftarla Oynamayın, Mayısta Karşıma Çıkın"

SERDAR SARIDAĞ Beşiktaş Kulübü
Başkanı, Sivasspor
'a mağlup oldukları maçtan sonra görevini bırakmayı düşündüğünü ifade etti, "Biz buraya Süleyman ağabeye yapılanları, Serdar Bilgili
'ye edilen küfürleri yaşayarak geldik. Bir daha Beşiktaş'a onları yaşatmam. 2019'un mayısında adayım. Yüreği olan varsa, çıkıp aday olacak" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
, Mayıs 2018'de yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu tekrarlarken, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vodafone Park Moda
Merkezi'nde gerçekleştirilen Divan Kurulu'nun 2018 yılı 4. olağan toplantısında üyelere hitap eden Orman, son dönemde hakkında yapılan eleştiriler ve taraftarların protestolarına değindi ve muhalif isimleri başkanlığa aday olmaya davet etti.
Mayıs ayındaki seçimi "düello" olarak nitelendiren Fikret Orman, "Buyrun, mayıs ayında düello var. Gelin aday olun. Beşiktaş'ı karıştırarak, beni ve yönetim kurulunu insanların karşısında itibarsızlaştırarak bu işler olmaz. Biz, buralara tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Beşiktaş'a, Süleyman ağabeye yapılanları, Serdar Bilgili'ye edilen küfürleri yaşayarak geldik. Bir daha Beşiktaş'a onları yaşatmam. Aday olan varsa gelip aday olacak. Öyle 'Seçimi biz kazanırız' diye bir şey söylemiyorum. Ona genel kurul karar verecek. Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğiz, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Ailemizden, sağlığımızdan vereceğiz" diye konuştu.
'Yarım saat uyumadım'
Fikret Orman, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maçtan sonra başkanlığı bırakmayı düşündüğünü itiraf ederken, taraftarların protestoları üzerinden bir kez daha muhalif isimlere yüklendi.
Beşiktaş Başkanı, "İnanın buraya yarım saat uyku uyumadan geldim. Kendi kendime 'Ne yapıyorsun?' demiyor muyum zannediyorsunuz. Sivas maçının gecesindeki modum; 'Bu muydu yaptığımız mücadelenin karşılığı? Haftanın her günü bu kulüp için çalışan başkan ve yönetim varken bu muydu?' idi. Maçtan sonra 'Bırakayım' diye aklımdan geçti. Geçmedi dersem yalan söylerim. Amaç da oydu. 2019'un mayısında adayım. Yüreği olan varsa, kapalı kapılar arkasında o işleri yapmaya çalışmayın, çıkın ve 'Beşiktaş'ı böyle borç sarmalından çıkaracağız. Daha iyi transfer yapacağız. Fikret Orman temsil edemiyor, biz şöyle temsil edeceğiz. Basketbol takımını şöyle yapacağız' deyin. Taraftarla oynamayın" ifadelerini kullandı.
Başkan Fikret Orman'ın başkan adaylığını bir kez daha açıklaması Divan Kurulu üyelerinden alkış aldı. Bazı üyeler Orman'ı ayakta alkışladı.'Hem kırgın, hem kızgınım'
"Biz, Beşiktaş üst üste 3. şampiyonluğu alsın diye bu kadroyu kurduk. Şimdi ne oldu da, paralar nerede... Beşiktaş'ı birilerinin yönlendirmesiyle bağıranlar mı temsil ediyor? Ben, o çocukları kandıranlara kızgınım ama bize sahip çıkmayanlara da kırgınım."
Başkan Fikret Orman, Divan Kurulu'nda Beşiktaşlı bazı taraftarların son dönemde yönetimi hedef alan tepkilerini de değerlendirdi. Hem kırgın hem de kızgın olduğunu dile getiren Fikret Orman şunları söyledi:
Ben de tribünlerden geldim ki bizim çocukluğumuz çok sıkıntılı bir süreçte geçti. Beşiktaş, ben 15 yaşıma gelene kadar hiç şampiyon olamamıştı. Takıma sırtını dönen tribünler içindeydim ben. Türkiye
'nin ekonomisini Orman'a teslim edin düzeltsin denirken, ne oldu da biz bunları tartışır hale geldik.
Ben Beşiktaş'ın nabzını çok iyi tutarım, insanlarını tanırım. Bundan önceki seçime tek başımıza girdik, bundan iki ay evvel yine sandığı koyduk masanın üstüne. Bizim ülkemizde düello kültürü yok. Pusu kültürü var. Şimdi ne oldu da, paralar nerede? Çıldırt bizi başkan denirken, ne oldu şimdi?
Beşiktaş'ın kadrosuna bir bakalım. Kaleci, Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Vida, Dünya Kupası finaline çıkmış, Pepe de dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Sol bekte Barcelona
'dan Adriano var. Gökhan Gönül
, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay... Beşiktaş üst üste 3. şampiyonluğu da alsın diye yaptık bunları. Ama hata yaptık, belki 3. şampiyonluğu kovalamaktansa bütçeyi kısmamız gerekirdi. Ama bütçe kurunun da buralara geleceğini tahmin etmedik. Hiçbirimiz edemedik.
Beşiktaş'ın taraftarını kim temsil ediyor? Bu 25 milyon taraftarın temsilcisi kim? Birilerinin orada yönlendirmesiyle bağıranlar mı temsil ediyor? O çocukları kandıranlara kızgınım ama bize sahip çıkmayanlara da kırgınım.
Beşiktaş'ın dengesiyle oynayarak kimse bir yere gelemez. Zaten inanın söylediklerime, aday çıkamayacaklar. Aday bulamayacaklar çünkü. Onların bütün derdi sinirimle oynayıp, ağzımdan çıkacak lafları taraftara karşı yönlendirmek. Sivas maçında takım kaptanını ıslıklamak, rakip için tempo tutmak hangi ara bizim kültürümüzde oldu.
Beşiktaş'ın parasıyla uçaklarla geziyorlar diyorlar. Yönetim kurulunda bırakın uçağı falan, drone'un faturasını göstersinler. Kulüp tarihinin en fazla oyuncu satan yönetimiyiz. Menajer komisyonu, 6 senelik ortalamamız yüzde 11. Ben hiç başka kulüpte bunların konuşulduğunu görmedim. Bizde her gün her şey konuşuluyor.
'2.5 milyon istediler, 1.6 milyona yaptık'
Başkan Fikret Orman, Vodafone Park'a yapılan bazı harcamalarla ilgili bilgi de verdi. Kulüple ilgili bütün konulara vakıf olduğuna vurgu yapan Orman, "Beşiktaş Başkanı Beşiktaş'a fatura kesti deniyor. Stadı yapıyoruz, üst tarafta olan koltuklar, bariyerler var ya. İhalesi geldi, 3 milyon koltuğu yapan firmadan geldi, 2.5 milyon falan istediler. Bizim fabrikadan çağırdım, 1 milyon 600 bin küsur ücrete yaparız dendi. Bana o gün 'aman başkan kendi üstünden yapma, gözükmesin' diyenler bugün dedikodumu yapıyorlar. Bu ayıp bir şey mi ya?" diye konuştu.
'2.6 milyar kazandık'
Siyah-beyazlı kulüpte Yaklaşık 6.5 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Fikret Orman son 6 yılın bütçe rakamlarını da paylaştı.
İlk olarak gelirleri açıklayan Orman, "Beşiktaş 2012'den bu yana naklen yayınlardan 560 milyon TL, UEFA'dan 419 milyon TL, sponsorluklardan 482 milyon TL, maç hasılatından 315 milyon TL, lisanslı ürünlerden 441 milyon TL, futbolcu satışından 368 milyon TL, diğer gelirlerle beraber 2 milyar 627 milyon TL gelir elde etmiş. Toplam harcamamız ise 1 milyar 646 milyon olmuş. Ancak yüksek faiz ödemişiz ve 410 milyon kur farkı zararı ortaya çıkmış. Yaptığımız yatırımlarla beraber topladığınızda biz faize çalışmışız. Peki geldiğimizdeki durum ne? Aynı. Biz ne yapmışız, Beşiktaş'ın gelirini arttırmışız ve borcu ödemişiz. Biz geldiğimizde iki rakibimizin maddi durumu daha iyiydi ama şu an ikisinden iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.
Borç 392 milyon arttı
Beşiktaş'ın konsolide borcu 2,5 milyar liraya yaklaştı. Divan Kurulu toplantısında okunan denetim kurulu raporunda toplam borç 2 milyar 495 milyon 267 bin 687 lira olarak gösterildi. Borcun 1 milyar 784 milyon 788 bin 30 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları
Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, 710 milyon 479 bin 657 liralık kısmının ise kulübe ait olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı kulübün alacaklarının ise 376 milyon 157 bin 524 lira olarak gerçekleştiği aktarıldı. Borcun, kulüp derneği için 30 Eylül
, Beşiktaş Futbol AŞ için ise 30 Ağustos 2018 tarihine ait olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın konsolide borcu son üç ayda 392 milyon lira artış gösterdi. 11 Ağustos tarihinde gerçekleşen Divan Kurulu'nda konsolide borcun 2 milyar 103 milyon lira olduğu ilan edilmişti.
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlı yöneticilerin yanı sıra divan üyeleri de hazır bulundu.
Fikret Orman,Beşiktaş
18 Kasım 2018 Pazar 09:05