Taraftarla Şampiyonluğa Ulaşmak İstiyoruz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak , taraftar desteğiyle şampiyonluğa ulaşmak istediklerini bildirdi.Altıparmak, yazılı açıklamasında, göreve geldikleri günden bu yana her geçen gün daha iyi futbol sergilediklerini belirtti.Zorlu bir göreve geldiğinin farkında olduğunu ancak hem Gaziantep şehrinin hem de kulübün inanılmaz bir potansiyeli olduğunu ifade eden Altıparmak, "Geldiğimiz günden bu yana ciddi bir mesai harcıyoruz ve bunların sonucunu sahada alabilmek gerçekten bizleri memnun ediyor. Her geçen gün şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyoruz ve taraftar desteğine ihtiyacımız daha da artıyor. Umut ediyorum ki, son haftalarda olduğu gibi Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında da tüm Gaziantepliler yanımızda olur ve alacağımız galibiyeti yine hep birlikte kutlarız. Futbolcularımın bu karşılaşmada da yüreklerini sahaya koyacaklarına dair inancım sonsuz. Yeter ki bu takıma gönül veren, herkes o tribünlerde bizleri desteklesin." ifadelerini kullandı.Gazişehir Gaziantep'te çıktığı maçlardan 2.33 puan ortalaması yakaladıklarını hatırlatan Altıparmak, şöyle devam etti:"Göreve geldiğimizde en büyük sorunumuz kadro yapısından ziyade takım içerisindeki negatif ortamdı. İlk olarak göreve buradan başladık ve futbolcuların arasındaki ilişkileri pekiştirmeye çalıştık. Geride kalan altı haftaya baktığımız zaman bunu başardığımızı, aldığımız sonuçlarda gösteriyor. Şu an gerçekten oynayan, oynamayan tüm futbolcularım bu olayın bilincindeler ve ona göre hareket ediyorlar. Yakaladığımız bu güzel hava sonuçlara da yansıyor ve hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Umut ediyorum ki taraftarla şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz.""Gelecek hafta lider olabiliriz"Zorlu bir 3 haftanın kendilerini beklediğine işaret eden Altıparmak, şunları kaydetti."Bu hafta gerçekten iyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz ancak taraftarlarımızın da desteğiyle yolumuza kayıpsız devam edebileceğimize inanıyorum. Diğer yanda bu hafta Denizlispor- Gençlerbirliği maçı oynanacak. Oradan çıkacak sonuç ne olursa olsun, Balıkesirspor'u yenmemiz halinde bu haftayı ikinci de tamamlayabiliriz, belki de gelecek hafta lider olabiliriz. Ama öncelikle kendi oynayacağımız Balıkesirspor maçına konsantre olmamız gerekiyor ve hazırlıklarımızı da o anlayışla sürdürüyoruz. Umarım tüm Gaziantepliler pazartesi günü stadyumumuzu dolduracaktır ve alacağımız galibiyetin sevincini de hep birlikte yaşarız."