20 Kasım 2018, 22:40
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Taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu İstifaya Davet Etti

A Milli Takımımızın, Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada protesto tezahüratları yükseldi. Taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'yu istifaya davet etti.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Liginde C Ligine düşmesinin ardından hazırlık maçında Ukrayna ile karşılaştı. 0-0 biten karşılaşmada protesto sesleri yükseldi.

"LUCESCU İSTİFA" SESLERİ

Antalya'da tribünleri dolduran taraftarlar, Ukrayna maçının ikinci yarısında Türkiye Futbol Federasyonunu Başkanı Yıldırım Demirören ve Mircea Lucescu'yu istifaya davet ettiler. "Yeter Yıldırım Demirören" diye bağıran taraftarlar, "Lucescu istifa" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bilindiği üzere milli takım 4 maçtır gol atamıyor.

Ukrayna,Mircea Lucescu
20 Kasım 2018 Salı 22:40



YORUMLAR (5)
ARA: Lucescu süper bir antröner sadece biraz sabir
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MUSTAFA GÜNAY: İstifa etmesi gereken tek isim Türk futbilynu tek kelime ile İMGA eden Yıldırım Demirören ve şz arkadaşlarıdır.Lucescu iştifa sesleri tamamen saptırmadır...
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?: Sanki gelen daha iyi yapacak. Suclu oyuncular hepsi ruhsuz formsuz. Ama ne yapalim elde bunlar var baska yok. Turk futbolu iyice dibe vuracak.
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ADSIZ: federasyon paranın hepsini yemeden gitmez nerde böyle yağlı bir böreği gürecek lucesko fatih terim gibi paracı yahu kardeşim milli maça gitmeyin paranıza yazık siz enayımısınız zaten spor bakanı yok bunlarda atını koşturuyorlar
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XXX: Bu ülkeye teknik direktör dayanmaz. Sabırsızlık durmadan kazanmak istiyoruz. işe yaramayan onca topcu ile adam ne yapsın.
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