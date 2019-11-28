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Taraftarlar Ağrı 1970 Sporu deplasmana uğurladı

TFF 3.lig 2.grupta mücadele Ağrı 1970 Spor, İstanbul Erok Spor ile hafta sonunda oynayacağı karşılaşma öncesinde, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından deplasmana uğurlandı.

28.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:21Taraftarlar Ağrı 1970 Sporu deplasmana uğurladı
TFF 3.lig 2.grupta mücadele 1970 , Erok Spor ile hafta sonunda oynayacağı karşılaşma öncesinde, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından deplasmana uğurlandı.

Ağrı 1970 Spor antrenör ve futbolcuları ile kahvaltıda bir araya gelen Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Erok Spor müsabakasında galibiyet beklediklerini söylediler.

'Kulüp şanssız bir dönem geçiriyor'

Ağrı 1970 Spor'un şanssızlığından bahseden Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ "Play-Off bandı ile aramızda 5 puan var. 3 puanlı sistemde bu kesinlikle telafisi çok kolay bir puan. Bir çok kişi Erok ve Kocaeli maçlarında puan alamayacağımızı düşünüyor. Biz tam aksine Ağrı'nın iki maçtan minimum üç puan çıkaracağına inanıyoruz. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. 3-1 önce olduğumuz Kemer Spor Müsabakasında müsabaka 3-3 beraberliğe geldi ve kazandığımız penaltıyı gole çeviremedik. Fatsa maçında da benzer bir durum oldu. Son dakikalarda yediğimiz gollerle kaybettiğimiz puanlar oldu. Şanssızlığımızı atlatarak Erok maçında sizden galibiyet bekliyoruz" dedi. - AĞRI

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Ağrı, Spor

Kaynak: İHA

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