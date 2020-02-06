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Taraftarlar Derneği'nden huzurevi ziyareti

Malatyaspor Taraftarlar Derneği yönetimi ve üyeleri Malatya Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

06.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:42Taraftarlar Derneği'nden huzurevi ziyareti
Taraftarlar Derneği yönetimi ve üyeleri Malatya Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, dernek üyeleri ellerini öptükleri huzurevi sakinlerine Yeni Malatyaspor kaşkolü hediye ettiler.

"Keşke huzurevleri hiç dolmazsa"

Ziyarette konuşan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, "Huzur evinde kalan büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını aldık. Onlar bizim annemiz, babamız, amcamız, dedemiz. Devletimizden Allah razı olsun, burada her türlü olanak var. Ama yine de ailenin olduğu sıcak ev ortamı gibi olamaz. Keşke huzurevleri hiç dolmazsa, evlerde toplumumuzun çekirdeği aileler huzur içinde olsa. Bugün büyüklerimizin gösterdiği yakınlığın bizde oluşturduğu duygunun tarifi mümkün değil. Önce ellerini öptük, daha sonra Malatyaspor kaşkolü hediye ettik kendilerine. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği yönetimi ve üyeleri ziyaret sonrası huzurevi sakinleriyle fotoğraf çektirdiler. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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