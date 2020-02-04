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Taraftarlar Derneği'nden Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına destek

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, mücadele ettiği 3.Lig C Grubu'nda oynadığı 9 maçı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

04.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:29Taraftarlar Derneği'nden Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına destek
Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Takımı, mücadele ettiği 3.Lig C Grubu'nda oynadığı 9 maçı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Oynadığı son maçta Tekerlekli Sandalye Takımına Malatyaspor Taraftarlar Derneği tribün desteği verdi.

Ligin 9. haftasında sahasında Siverek ESK'yı 68-40 mağlup ederek galibiyet sayısını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği son maçında Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Takımına tribün desteği vererek, galibiyet coşkusunu takımla birlikte yaşadı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, yaptığı açıklamada elde edilen başarıdan dolayı Tekerlekli Sandalye Takımını tebrik etti. Cücemen, "9'da 9 yaparak play-off yolunda büyük avantaj yakalayan tekerlekli basketbol takımımızı kutlar başarılarının devamını dilerim. Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız mücadele ettiği 3.Lig C Grubu'nda oynadığı 9 maçı da kazanarak göğsümüzü kabartmıştır. Takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - MALATYA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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