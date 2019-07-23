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Taraftarlar derneğinden spor malzemeleri çalındı

Adıyaman Taraftarlar Derneği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu.

23.07.2019 13:46 Taraftarlar derneğinden spor malzemeleri çalındı
Adıyaman Taraftarlar Derneği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesinde faaliyet gösteren Adıyaman Taraftarlar Derneğine giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar burada bulunan spor malzemeleri ile bazı evraklar çaldı. Aldıkları malzemelerle beraber kayıplara karıştı. Derneğin soyulduğunu fark eden dernek görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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