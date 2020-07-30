Taraftarlar, maçı Vefa Stadı'ndaki ekrandan takip ediyor

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile karşılaşan Fatih Karagümrük'te taraftarlar, müsabakayı statta kurulan dev ekrandan izliyor.

30.07.2020 22:17 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:03

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile karşılaşan Fatih Karagümrük'te taraftarlar, müsabakayı statta kurulan dev ekrandan izliyor.

Kırmızı-siyahlı taraftarların, Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan ve Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı maçı bir arada takip edebilmesi için Vefa Stadı'na dev ekran kuruldu. Yaklaşık 2 bin taraftar, karşılaşmayı izlemek için Vefa Stadı'ndaki tribünlerde yerlerini aldı.

Maçın başlamasıyla Fatih Karagümrük'e destek vermeye başlayan taraftarlar, kırmızı-siyahlıların 41. dakikada Çağrı Ortakaya'nın golüyle öne geçmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Golü meşaleler yakarak kutlayan taraftarlar, şampiyonluk tezahüratlarıyla takımlarına destek olmayı sürdürdü.

Taraftarlar, maçı Vefa Stadı’ndaki ekrandan takip ediyor

Kaynak: AA

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