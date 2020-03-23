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Taraftarlar, sağlık çalışanlarına destek için meşale yakıp tezahürat yaptı

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek için bir araya geldi.

23.03.2020 02:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 02:03
TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek için bir araya geldi.
Bodrum İlçe Stadı tribününde toplanan bir grup taraftar, meşaleler eşliğinde, "Biliyoruz yoruldunuz, hakkınız asla ödenmez. Millet için, sağlık için arkanızda duruyoruz" tezahüratı yaparak sağlık çalışanlarına destek verdiler. Taraftarlar ayrıca "Evinde kal Bodrum" çağrısında bulundu.
Taraftarlar, 65 yaş üstü olanlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara yardımcı olmak için çalışma başlattı, "Evinde kal Bodrum" çağrısıyla hazırladıkları videoyu da sosyal paylaşım sitesinde yayımladı.
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Taraftarlar, sağlık çalışanlarına destek için meşale yakıp tezahürat yaptı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Taraftarlar, sağlık çalışanlarına destek için meşale yakıp tezahürat yaptı
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Güncel

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