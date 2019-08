Taraftarlar sosyal medyada formaları konuştu!

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala futbol heyecanı artarken, takımların yeni formaları sosyal medyaya damga vurdu.Sosyal CRM ve veri analizi s¸irketi Adbaint, The Brand Age Dergisi ile birlikte 17-21 Temmuz aralığını baz alarak hazırladığı raporda, forma tanıtımlarını gerc¸ekles¸tiren u"c¸ spor kulu"bu" Bes¸iktas¸, Fenerbahc¸e ve Trabzonspor'un lansman filmlerinin sosyal medyada buldugˆu yankıyı analiz etti.17 Temmuz itibari ile Bes¸iktas¸, 18 Temmuz'da Fenerbahc¸e, 19 Temmuz'da ise Trabzonspor hazırladıkları filmler eşliğinde formalarını go"ru"cu"ye c¸ıkardı. Bes¸iktas¸ #bizimyolumuzbas¸ka diyerek Bes¸iktas¸lılık degˆerlerini vurguladı, Fenerbahc¸e tribu"nlerinin emektar taraftarı I·hsan Teyze ve kaptan Emre Belözoğlu'nu kamera kars¸ısına gec¸irdi, Trabzonspor ise c¸ocukluktan gelen takım as¸kını yerel degˆerlerle birles¸tirerek sadece yerli degˆil, yabancı taraftarları da duygulandırdı. O"yle ki I·spanyol yıldız Gerard Pique ve FC Barcelona resmi Twitter hesaplarından Trabzonspor'un tanıtım filmini paylas¸arak begˆenilerini ve o"vgu"lerini dile getirdi. Trabzonspor'un oluşturduğu bu duygusal etki hem sporun dili ve sınırları olmadıgˆını hem de bir pazarlama tabiri olan yerelles¸tirmenin o"nemini tekrar vurguladı. Macron'un sponsor oldugˆu kes¸an motifli formanın tanıtım filmine ait potansiyel go"ru"ntu"lenme sayısı, taraftar sayısı daha c¸ok olan Bes¸iktas¸ ve Fenerbahc¸e'nin filmlerini ac¸ık ara farkla geride bırakarak 851 milyonun u"zerine c¸ıktı.Konuşulma HacmiTrabzonspor: %89Fenerbahçe: %6Beşiktaş: %5Potansiyel GörüntülenmeTrabzonspor: 851 milyonBeşiktaş: 37 milyonFenerbahçe: 16 milyonTaraftarlar sponsorlara tepkiliMarkalar c¸es¸itli sponsorluklarla kulu"plere maddi destek sagˆlayarak taraftarların go"nu"l bagˆını kendi markaları ic¸in avantaja c¸evirmeyi planlıyor, forma sponsorları da o"yle. Ancak forma sponsoru markalar, Fenerbahc¸e Kulu "p Bas¸kanı Ali Koc¸'un, organize ettikleri forma lansmanında da ifade ettigˆi gibi "global katı kurallar"dan dolayı tasarımlarını sınırlandırarak taraftarların tepkisini topluyor. Alman mens¸eili du"nya devi Adidas, uzun bir su"redir Bes¸iktas¸ ve Fenerbahc¸e'nin resmi forma sponsoru. Raporda, tanıtım filmleri hakkında yapılan konus¸malar analiz edildiğinde Adidas'ın Bayern Munich, Alman Milli Takımı gibi belli kulu"pler ve takımlar dıs¸ında o"zgu"n forma tasarımlarına izin vermemesinin futbolseverleri epey kızdırdıgˆı görülüyor. O"yle ki negatif ic¸eriklerin azımsanamayacak bir kısmı marka ile anlas¸manın bitirilmesi ve daha iyi forma tasarımlarına sahip digˆer spor devleri ile anlas¸ılması o"nerilerini ic¸eriyor.Macron'un Trabzonspor'a o"zel tasarladıgˆı formanın da etkisiyle, reklam filmi hakkında en c¸ok olumlu yorum alan kulu"p yu"zde 41 ile Trabzonspor oluyor. Trabzonspor'u yu"zde 32 ile Fenerbahc¸e, yu"zde 29 ile Bes¸iktas¸ takip ediyor. Olumsuz ic¸eriklere go"z atıldığında yu"zde 7 ile Trabzonspor en az oranda negatif konus¸ulan lansmanı yaparken bordo mavilileri yu"zde 21 ile Bes¸iktas¸, yu"zde 31 ile Fenerbahc¸e takip ediyor.İçerik analiziTrabzonspor: %41 olumlu, %7 olumsuz, %52 nötrFenerbahçe: %32 olumlu, %31 olumsuz, %37 nötrBeşiktaş: %29 olumlu, %21 olumsuz, %50 nötrLansmanların adresi: TwitterTrabzonspor ve Bes¸iktas¸'ın tanıtım filmleri hakkında yapılan konus¸ulmaların yu"zde 55 u"zerinde oranla Twitter'da, Fenerbahc¸e'nin ise yu"zde 61 ile Facebook'ta oldugˆu görülüyor. Her u"c¸ spor kulu"bu" ic¸in de Twitter'ın ardından en c¸ok paylas¸ım yapılan digˆer mecralar haber siteleri, YouTube ve Instagram gibi digˆer platformlar oluyor.Bes¸iktas¸'a Influencer, Fenerbahc¸e'ye Emre, Trabzonspor'a Pique EtkisiBes¸iktas¸'ın tanıtım filmi hakkında yapılan paylas¸ımlarda taraftarların en sık kullandığı kelimeler analiz edildiğinde influencer Reynmen (Yusuf Aktas¸), gu"zel, kartal gibi kelimelerin o"ne c¸ıktıgˆı go"rülüyor.Fenerbahc¸e'nin tanıtım filmi hakkında yapılan paylas¸ımlarda gu"zel, iyi, c¸ubuklu, begˆendim gibi kelimeler en c¸ok kullanılan kelimeler olarak o"ne c¸ıkıyor.Trabzonspor forma tanıtım filmi hakkında yapılan paylas¸ımlarda ise gu"zel, Kes¸an, Pique, Abdu"lkadir gibi kelimeler en c¸ok kullanılanlar arasında yer alıyor. - İSTANBUL