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Taraftarlar takımlarını inşaat halindeki binalardan destekledi

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Pazarspor'da taraftarlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirilen stadyumlarda seyirci yasağı üzerine takımlarının maçını inşaatlardan izledi.

18.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:22
Taraftarlar takımlarını inşaat halindeki binalardan destekledi

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Pazarspor'da taraftarlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirilen stadyumlarda seyirci yasağı üzerine takımlarının maçını inşaatlardan izledi.

TFF 3'üncü Lig'de 22'nci haftanın erteleme maçında Pazarspor evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u ağırladı. Koronavirüs nedeniyle stadyumlarda seyirci yasağı getirilmesi üzerine Pazarsporlu taraftarlar stadyuma giremeyince ilginç bir çözüm yolu buldu. Taraftarlar stadyumu gören bir apartman inşaatının 7'nci katına çıkarak takımlarına destek verdi.

Pazarsporlu taraftar Ersen Yenilmez, "Takımımızı yalnız bırakmadık. Bu inşaata geldik. Normalde 10 bine yakın taraftarımız var ama bu virüs yüzünden kimse gelmedi. Gelenler de 30 kişi civarında" diye konuştu. Tamer Yeniş de "Virüs tüm dünyayı etkiledi. Hiçbir yerde maçlar izlenmiyor. Biz de bu karar sonunda buraya geldik. Bu daire benim, dairem stadyumu tam karşıdan görüyor. Biz de buradan takımımıza destek vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Binadan taraftar detayı 

Taraftarlardan detay

Taraftarlarla röportaj

DHA muhabirinin anonsu


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Pazarspor, Spor

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