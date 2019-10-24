Taraftarlara küfür eden Belhanda'nın maliyeti dudak uçuklatıyor

2017 yılında 8 milyon euro bonservis bedeli ile Dinamo Kiev'den transfer edilen Belhanda'nın maliyeti de tartışılıyor. Sözleşmesindeki özel maddeler nedeniyle 2 sezonda Ukrayna temsilcisine çok sayıda ek ödemeler yapıldığı öğrenildi.

Belhanda'nın sözleşmesinde forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maça istinaden Kiev'e 250 bin euro net ödeme yapılıyor. Faslı yıldız G.Saray forması altında 79 maça çıktı. Böylece eski kulübüne 750 bin euro ek prim daha kazandırdı.

2 sezondur Devler Ligi'ne katılan sarı kırmızılı ekip bu nedenden dolayı da Kiev'e 1 milyon euro daha ödedi. Yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin euro kazanan Faslı futbolcuya, her 1 puan için 5 bin euro, ayrıca her 25 puan sonrası ekstra 100 bin euro prim ödemesi yapılıyor.

TARAFTARA KÜFÜR ETTİ

Sabah'ın haberine göre; Türk Telekom Stadı'nda tribünlerden ıslıklar yayılırken Faslı oyuncu adeta çileden çıktı. Önce el kol hareketleri ile tepkiye karşılık veren Belhanda, ardından da Fransızca küfür etmeye başladı. 29 yaşındaki oyuncu "O… Ç…. Hepinizin a.... k...." diyerek tribünlere defalarca bağırırken ardından da direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

ELİYLE SİLAH İŞARETİ YAPTI

Younes Belhanda, Real Madrid maçında yedek kulübesine gelirken tribünlere yönelik hareketleriyle taraftarları çıldırttı. Faslı futbolcunun eliyle silah işareti yapması da büyük tepki gördü.