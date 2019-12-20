Haberler » Spor » Taraftarlardan Fenerbahçe'ye moral - Spor

Taraftarlardan Fenerbahçe'ye moral

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman sürdürdü.

20.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:11 Taraftarlardan Fenerbahçe'ye moral
, Süper Lig'in 16. haftasında ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman sürdürdü. Antrenmana gelen taraftarlar futbolculara moral verdi.

Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Dar alanda gerçekleştirilen çift maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek.

Öte yandan tesislere gelen taraftarlar, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde futbolculara destek olurken, kaptan Emre Belözoğlu'na çiçek verdi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:58   Türk tekvandocular Grand Slam'da dereceye giremedi - Spor
15:54   Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası - Spor
15:50   Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, öğrencilerle buluştu - Spor
15:46   Ampute Milli Futbol Takımı kalecisi Selim Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Spor
15:41   Bülent Uygun: "Ligde kalmak istiyorsak bu galibiyetlere ihtiyacımız var" - Spor
15:31   Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Spor
14:34   Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi - Spor
14:14   Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok - Spor
14:13   UEFA geçen sezon Galatasaray'a 30 milyon eurodan fazla ödeme yaptı! - Spor
13:32   Babel'den Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti iddialarına cevap: Temiz kalpler her zaman kazanır - Spor
20.12.2019 16:05:43