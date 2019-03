Taraftarlardan Fikret Yeni'ye Destek

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni , Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarlarını ile başkanlarını bir araya getirdi.Fikret Yeni'nin seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantısına, Şimşekler Grubu Başkanı Ertan Zeybek, Turbeyler Grubu Başkanı Refik Gül ve her iki takımın taraftarları katıldı.Adana'da sportif müsabakalarda ezeli rekabet içinde olan iki takımın tribün liderlerinden Ertan Zeybek, yaptığı konuşmada, Fikret Yeni'ye, Seyhan Belediye Başkanlığı yolunda başarılar diledi.Fikret Yeni'ye destek sözü veren Zeybek, "Kendisini bir ağabey olarak gördüğümüz Fikret Yeni, bize bugüne kadar destek oldu. Seyhan Belediye Başkanı seçildikten sonra da desteklerinin devam edeceğine inanıyor, Adanamızın her iki takımının taraflarını bir araya getirdiği için de kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.Turbeyler Grubu Başkanı Refik Gül de, Adana'nın her iki takımının taraftarlarının bir araya gelerek örnek bir tablo oluşturduğunun altına çizerek, şöyle konuştu:"Adana Demirspor ve Adanaspor kardeşliğinin bugün bir milat olmasını diliyorum. Aynı memlekette yaşıyoruz aynı ortamları paylaşıyoruz. Geçmişte hatalarımız olabilir. Ülkemizin, bu kadar sıkıntıları yaşadığı bir dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Burada Adana Demirsporlu kardeşlerimizi de maça davet ediyorum."Fikret Yeni de, konuşmasına başlamadan önce, Şimşekler Gurubu Başkanı Ertan Zeybek ve Turbeyler Gurubu Başkanı Refik Gül'ü kürsüye çağırarak, ellerini havaya kaldırdı.Adanalı olarak kendisi için en önemli değerlerden birinin Adanalılık bilinci olduğunu vurgulayan Fikret Yeni, "Adanalılık bilincini ortaya koyan çok önemli iki şey vardır. Adana Demirspor ve Adanaspor. Burada her iki takımın tribün liderleri kürsüye gelirken yine her iki takımın taraftarlarınca alkışlanması, çok güzel bir tabloydu. Dünyada iki evrensel dil vardır. Bunlardan biri spor, diğeri de sanattır. Sanatla insanlar sevgiyi, sporla hoşgörüyü ifade ederler. Ben sizlerin tribünlerdeki coşkunuza hayranım. İnşallah o coşkuyu 1 Nisan 'dan sonra Seyhan Belediye Başkanı olarak tribünde sizlerle yaşayacağım. Her iki takımımızın maçlarına gidip, daha sonra sizlerle birlikte kebap yiyeceğim. Parasını da, belediye kasasından değil, kendi cebimden ödeyeceğim."Fikret Yeni, daha sonra Adana ve Seyhan için her alanda projeler gerçekleştireceklerini altını çizerek, "Adana sporuna ve sporculara destek olacak planlamalar yaptık. Bu kapsamda Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi, birçok mahallemiz için Spor Parklar, Spor Alanları ve bir mahallemizde Yüzme Havuzu projeleri geliştirdik" ifadelerini kullandı. - ADANA