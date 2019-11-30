Haberler » Güncel » Taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı - Haber

Taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

30.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:34Taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
'de meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı yolcu minibüsü, Eskişehir- kara yolunun 10. kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı 10 ACS 45 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada yaralanan Bursaspor taraftarı 17 kişinin, TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Adanaspor maçına gittikleri öğrenildi.

Eskişehir, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:20 Aydın'da çiftçi, pamuk yerine bezelye ekti
11:19 Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor
11:18 Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı
11:17 Sezgin, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
11:15 Malatya'da tarım arazileri havadan izleniyor
10:35 Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti
10:34 Şehit babası Ünlen Çabuk, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyarken aldı
10:28 Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
09:51 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı
09:39 Esenler Otogarı'nda akılalmaz şekilde örülen duvarı çekiçle yıktı
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
30.11.2019 11:21:00