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Taraftarları taşıyan otobüs yolda kaldı

Konyaspor-Denizlispor maçına giden 'Yeşil Cephe' taraftar grubunu taşıyan otobüs, yoğun kar nedeniyle Alaşehir'de yolda kaldı.

08.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:38Taraftarları taşıyan otobüs yolda kaldı
Konyaspor- maçına giden 'Yeşil Cephe' taraftar grubunu taşıyan otobüs, yoğun kar nedeniyle 'de yolda kaldı. Taraftarlar maça yetişmek için otobüsü girdiği kar birikintisinden ittirerek çıkardı.

Denizlispor'un 'Yeşil Cephe' taraftar grubunu taşıyan otobüs, yoğun hava muhalefeti nedeniyle Alaşehir'de kardan dolayı yolda kaldı. Kar birikintisine saplanan otobüs taraftarların otobüsü ittirmesiyle yoluna devam edebildi. Taraftar grubu maça yetişmek amacıyla soğuk ve yağışlı havaya aldırmadan otobüsü çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. - DENİZLİ

Denizlispor, Alaşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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