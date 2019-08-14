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Taraklı-Geyve yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Sakarya Taraklı-Geyve yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

14.08.2019 23:31 Taraklı-Geyve yolunda trafik kazası: 1 yaralı
Sakarya Taraklı-Geyve yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Taraklı- Geyve yolu Soğuksu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert C., idaresindeki 54 LB 008 römorkunda canlı piliç yüklü çekici henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yola devrildi. Seyir halinde iken yol üzerinde devrilmesi sonucu sürücü ağır şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Sürücünün durumu ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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