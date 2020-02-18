Sivas'ta veteriner hekim İbrahim Özmen, diş eti hastalığı nedeniyle dişlerini kaybetme riski bulunan "Tarçın" isimli kediyi, ender uygulanan kök hücre nakliyle tedavi etti.

Tubay Soner, kedisi "Tarçın"ı, diş etlerindeki rahatsızlık nedeniyle veterinere götürdü. Veteriner hekim Özmen, rahatsızlığı ilerleyen "Tarçın"ın dişlerini kurtarmak için ender uygulanan bir yöntem olan kök hücre nakline karar verdi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden donör bir kediden özel donanımla getirilen kök hücre, Özmen'in kliniğinde yaklaşık 2 saat süren operasyonla 4 yaşındaki "Tarçın"a nakledildi.

Veteriner hekim İbrahim Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kök hücreyi problemli dokuya nakledip, dokunun çalışır hale gelmesini sağladıklarını söyledi.

"Allojenik mezenkimal" kök hücre nakli gerçekleştirerek kediyi sağlığına kavuşturduklarını dile getiren Özmen, "Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinin özel laboratuvarında 2-3 gramlık yağ dokusundan alınan kök hücre çoğaltıldı ve nakle uygun hale getirildi. Eksi 80 derecede özel olarak muhafaza edilerek kliniğimize gönderildi. Sağlık muayenesini yaptığımız hayvanın damar içine lokal olarak uygulandı." diye konuştu.

"Diş etini onaracak hücreleri naklediyoruz"

Özmen, kedinin uzun süre diş eti iltihabı problemi yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hastalığın tedavisinde lokal birkaç uygulama yeterli gelmezse bütün dişlerin kökten çekilmesi öneriliyor. Bu durum da hayvanın yaşam kalitesini çok olumsuz etkiliyor. O süreçten sonra artık katı gıda ile beslenemiyor. Son 4-5 yıldır kök hücre nakli çıktıktan sonra bu şekilde problemi olan hayvanlara diş çekimini yapmadan, diş etini onaracak hücreleri naklederek tedavi yapabiliyoruz."

Kök hücre nakli yapılamaması halinde "Tarçın"ın bütün dişlerini çekmek zorunda kalacaklarını aktaran Özmen, bunun en etkili tedavi yöntemi olduğunu vurguladı.

Özmen, kedilerdeki diş iltihabının basit diş taşından oluşmadığını, bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıklarda da bu rahatsızlığın sıkça tekrar ettiğini belirtti.

Kök hücrenin uyum sürecinin 48 saatte başladığına dikkati çeken Özmen, "Kök hücrenin vazifesini tamamlaması 30 günü buluyor. İhtiyaç olursa tekrarlanabiliyor." dedi.

Bu yöntemin Türkiye'de yaygın olmadığını anlatan Özmen, "İstanbul ve Ankara'da bazı özel hayvan hastanelerinde var ama onun dışında yaygın bir uygulama değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA