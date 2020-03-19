Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tarhan, afetzede üreticiler için destek istedi - Güncel

Tarhan, afetzede üreticiler için destek istedi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bölgede kar, don ve dolu sonrası zarar gören üreticilere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

19.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:51
Tarhan, afetzede üreticiler için destek istedi
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bölgede kar, don ve dolu sonrası zarar gören üreticilere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, önceki gün yağan kar, don ve dolu sonrası bir çok köyde üreticiler zor durumda kaldı. Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kuzucu, Takanlı, Pelitkoyağı, Sarılar , Tepeköy ve Kocayer gibi mahallelerde zarar gören çiftçilere desteğin gündeme getirilmesi talebinde bulundu.

Bu bölgelerde dolu nedeniyle üreticilerin zarar gördüğünü ifade eden Tarhan, "Dünyamız olağanüstü bir dönemden geçiyor. Deprem felaketleri ile uğraşırken virüs belası tüm dünyayı sarıp sarmaladı. Kırsal kesimde oturan vatandaşlarımızın başına bu kez kar, don ve dolu felaketi geldi. Virüsün verdiği zararları konuşurken, çiftçimizin başına gelen felaketi de yok saymamamız gerekiyor. Yetkili kurumların bu çiftçilerimize sahip çıkarak felaketin yaralarını sarmaları gerekiyor. Üreticilerimizin yaralarını saracak önlemler almak gerekiyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Neşet Tarhan, Tepeköy, Sarılar, Mezitli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Güncel
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Güncel
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Loading