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Tarhan'dan, korona ile mücadele eden çalışanlara simit ayran ikramı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sahada aralıksız korona virüse karşı mücadele veren çalışanlarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, simit ve ayran ikramında bulundu.

26.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:58
Tarhan'dan, korona ile mücadele eden çalışanlara simit ayran ikramı
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sahada aralıksız korona virüse karşı mücadele veren çalışanlarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, simit ve ayran ikramında bulundu.

Başkan Tarhan, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri ziyaret ederek, özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Simit ve ayran ikramının yapıldığı ziyarete, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Mezitli Belediyesi kurum doktoru Abbas Taşdemir de katıldı.

Tarhan, günlerdir tüm tehlikelere rağmen çalışanların 24 saat ilçeyi temizlemek için çabaladığını belirterek, "Her zaman olduğu gibi Mezitlililere her sabah sağlıklı ve temiz bir kent sunabilmek için çalışan arkadaşlarımızın yükü korona virüs sonrası çok daha fazla arttı. Bunun yanında virüsün neden olduğu tehlikeleri saymıyoruz bile. Ben de bu arkadaşlarımıza sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, küçük bir moral desteği sağlamak istedim. Hepsine gösterdikleri özveri için teşekkür ederim" dedi.

Dünya çapında bir felaket haline gelen virüsün bertaraf edilebilmesi için görevliler kadar vatandaşlara da büyük görevler düştüğünün altını çizen Tarhan, "Elbette tüm arkadaşlarımız, diğer belediyelerde çalışan görevliler, ilgili kurumlar virüsü yok etmek için mücadele veriyor. Ancak, virüse karşı başarı kazanmanın en kolay yolu, vatandaşlarımızın da bu mücadele içerisinde yer almasıdır. Ellerinden geldiğince sosyal irtibatı kesmeleri, temizliklerine dikkat etmeleri ve mümkünse evlerinden çıkmamaları virüsün yayılmasının daha kolay durdurulmasına imkan sağlayacaktır" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Tarhan'a gösterdiği ilgi ve moral dolayısıyla teşekkür eden çalışanlar, "Başkanımız sürekli olarak yanımızda olarak emeğe ne denli değer verdiğini gösteriyor. Virüse karşı mücadelemizde de bizleri ziyaret ederek çok mutlu etti" ifadelerini kullandılar. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Neşet Tarhan, Mezitli, Sabah, Güncel

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