Tarhan: "İkinci dönemde çalışmalarımızın öznesini çocuklar oluşturacak"

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MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ikinci döneminde çalışmalarının öznesini çocukların oluşturacağını belirterek, 5 yılda en az 6 anaokulu, kreşler, yeni bir bale okulu ve bir müzik okulu projelerini hayata geçireceklerini söyledi. İkinci anaokulunun temelini attıklarını dile getiren Tarhan, üçüncüsü için de bir hayırsever ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, ikinci 5 yıllık döneminde ağırlıklı olarak yapacağı çalışmalara ilişkin İHA muhabirine açıklama yaptı. Geçen 5 yıllık dönemde ana temalarını kültür ve sanat ile kadınların oluşturduğunu anımsatan Tarhan, çocuklara, emeklilere, engellilere ve gençlere yönelik hizmetler de gerçekleştirdiklerini, ancak tüm çalışmaların öznesini kadınların oluşturduğunu ifade etti. Bu konuda belli bir başarı elde ettiklerini, Kadın Üretici Pazarı projesinin Türkiye'de de ses getirdiğini vurgulayan Tarhan, bunu aldıkları dünya birinciliği ödülüyle de taçlandırdıklarının altını çizdi."Bu dönemde çalışmalarımızın öznesini çocuklar oluşturacak"Bu dönemde de yine kültür ve sanat ağırlıklı çalışmalara yer vereceklerine, Mezitli'nin sosyal yapısının ve dokusunun buna uygun olduğuna işaret eden Tarhan, "Ama bu dönem çalışmamızın öznesini çocuklar oluşturacak" diyerek, özellikle 0-6 yaş arası çocukları hedef alan çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Fiziki yatırım anlamında harcama yapacağı çalışmalar gerçekleştireceklerini bildiren Tarhan, özellikle anaokulları ve kreşleri hayata geçireceklerini söyledi."İkinci anaokulunun temelini attık, üçüncüsü için de bir hayırseverle prensipte anlaştık"Önümüzdeki 5 yılda en az 6 tane anaokulu yapmayı planladıklarını belirten Tarhan, "Bir anaokulumuz var, ikincisinin temelini attık, üçüncüsü için de yine bir hayırseverle prensipte anlaştık. Ayrıca kreşler de yapacağız. Bunun büyük bölümünü de belediyeden kaynak ayırmadan, hayırseverlerin yapmış oldukları bağışlarla yapacağız, çünkü ekonomik krizi de dikkate alarak çalışmalarımızı yürütmek durumundayız" ifadelerini kullandı.İkinci anaokulunun, Mezitli'nin yeni yerleşim bölgelerinden ve en hızlı gelişen Akdeniz Mahallesinde Yaşar Doğu Caddesi üzerinde yer aldığını aktaran Tarhan, üçüncüsünün de yerini belirlediklerini bildirdi. Tarhan, üçüncü anaokulunun yine yoğun yerleşimin olduğu Yeni Mahalle sınırları içinde, Atatürk Mahallesi ve Merkez Mahallesi ile Yeni Mahalle'nin ortasında, Mezitli Deresi'nin hemen kenarında yer alacağını belirtti. Okulun kapasitesinin ve ne zaman yapılacağının ise hayırseverlerin mali gücüne bağlı olduğunu, ancak bir an önce yapılması için acele edeceklerini vurgulayan Tarhan, anaokulu yapmak isteyen başka hayırseverler de olduğunu, onlarla da irtibat sağlayacaklarını ifade etti."Bu çocuklar, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecekler"Hedef kitle olarak 0-6 yaş gurubu çocukları seçmelerinin nedenini, bu çocukların Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olmalarına bağlayan Tarhan, "Diğer taraftan bilim insanları, insan beyninin yüzde 70 gelişmesinin 0-7 yaş arasında tamamlandığını söylüyorlar. Öyleyse biz de bu çocukların gelişimine ayak uyduralım diyoruz. Çocukların spor, kültür, sanat, müzik, resim gibi hangi dalda yetenekleri varsa bu yaşlarda ortaya çıkartalım, yönlendirelim hedefindeyiz. Çünkü Türkiye'nin geleceğini bu çocuklar belirleyecek. Ben bundan mutlu oluyorum. İnandığım için çocuklar üstünde çalışıyoruz" diye konuştu.Mevcut bale okulunu da fiziki anlamda çoğaltacaklarını söyleyen Tarhan, ayrıca Mezitli'ye bir müzik okulu yapma çalışmaları olduğunu, bir mekanı profesyonel bir müzik okulu haline getireceklerini ve burada da ağırlığın yine çocuklar üzerinde olacağını vurguladı."Hedefimiz, artık bu 5 yılda Türkiye dışına taşmak"Hayırseverlerle yaptıkları tüm bu çalışmaların, halkın belediyeye ve belediye başkanına güveniyle gerçekleştiğine dikkat çeken Tarhan, "Halk sizin belediyenize, belediye başkanına ve idareye güvenirse bu tür sosyal yardımlar yapabiliyorlar. Bunun örneği çoğu belediyede yoktur. Mezitli'de ilk oldu geçen dönem. Bizden önce hiçbir hayırseverin belediye adına yaptığı hiçbir bağış ve yatırımı yoktu. Bunlar güzel, sevindirici gelişmeler. Zaten güven olmazsa hiçbir şey olmayacağına inanıyorum. Biz bunu geçen dönem sağladık. Bizim diğer belediyelerden, yeni seçilen belediye başkanlarından farkımız şu; bizim artık geçmiş dönemdeki çıtanın altında kalmamamız gerekiyor. Mezitli halkının beklentisi bu artık. Çünkü Mezitli artık küçük bir yer değil. Şu andaki sabit TC vatandaşı olan resmi nüfusu 200 bin. 50 bin civarında kayıtlı ve kayıtsız Suriyeli olduğunu var sayarsak 250 bin oluyor. Yazın da yayla ve deniz mevsimi ile nüfus 300 bine çıkıyor. Mezitli artık kendisini Türkiye'nin dışına taşımak, dünyaya duyurmak, bir marka olmaya doğru gitmek durumunda. O konuda da çalışmalarımız olacak bu dönemde. Örneğin, heykel okulu, heykel müzesi gibi bir projemiz var. Ekonomik kriz çabuk aşılırsa çabuk başlarız. O bina Mezitli'nin markası olacak. Türkiye'de ve dünyada bazı kentler de olduğu gibi o bina Mezitli'yi tanıtacak. Güzel bir çalışma olacak. Hedefimiz, artık bu 5 yılda Türkiye dışına taşmak, diğer ülkelerde de Mezitli'yi tanıtmak" dedi. - MERSİN