Tarhan Telli: Ivana benim ruh ikizim

Dubai'de yaşayan ve Hollywood'dan Arap şeyhlerine kadar dünyaca ünlü isimlere motosikletler dizayn eden Tarhan Telli, 2011 yılında yerli ve milli araç ürettiğini ancak beklediği desteği alamadığı için seri üretime geçemediğini belirtti.

Telli, Dubai'de Dubai şeyhinin ve Dubai polislerinin kendi ürettiği arabalardan da kullandığını kaydetti. Telli, "15 yıldır hep aynı şeylerle karşılaştık. Ben ve arkadaşlarım ilk yerli arabayı 2011 yılında yapmıştık. İstedikten sonra yaparsın. Bu, atomu parçalamak değil ki! Bu, dünyada örnekleri olan bir iş. Neden bu kadar büyütülüyor ki? Uzaya üs kurmuyoruz! Vietnam kendisi arabasını üretti. Vietnam kim ki Türkiye'nin yanında! 10 bin arabayı sattı bile. Kaç yılda yaptı? 2 yılda! Adamlar 2 yılda sıfırdan kendi vatandaşına araba üretti. Bunu yapan Vietnam. Biz, Dubai şeyhine bir araba yaptık. Daha sonra Dubai polisine arabalar yaptık. Şu an Dubai polisinin ve devletinin 2020 yılında kullanacağı Dubai polis ciplerini biz ürettik. Dubai'nin elektrikli araçlarını biz ürettik." diye konuştu.

IVANA SERT BENİM RUH İKİZİM

Ivana Sert ile olan ilişkisinden de bahseden Tarhan Telli, sevgilisi için "o benim ruh ikizim" dedi. Telli, aradaki mesafenin çok sorun olmadığını belirterek şunları söyledi: "İlişkide en önemli şey alışveriştir. Karşındakinden alıyorsun ve veriyorsun. Enerji bu ve ben, Ivana ruh ikizim olduğu için çok mutluyum. Umarım nazar değmez. Bazen o Dubai'ye geliyor, bazen ben geliyorum. Mesela şimdi üç ay buradayım. Yarın ne olacağı belli değil bu hayatta. Bakarsın bir anda İstanbul'a gelirim."