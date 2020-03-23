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Tarhan Telli, Maske fiyatını 2.5 TL'ye düşürmek için tesisi kurdu

TT Custom markasının sahibi Tarhan Telli, piyasada en az 5,5 Lira'ya satılan maskeyi 2,5 Lira'ya düşürmek için tesis kurdu ve üretimi geçti

23.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:00
Tarhan Telli, Maske fiyatını 2.5 TL'ye düşürmek için tesisi kurdu

TT Custom markasıyla tüm dünyaya yüzde yüz Türk malı motorsiklet üreten Tarhan Telli, kar amacı gütmeyen maske için Ankara 'da tesis kurdu ve üretime geçti. Tarhan Telli, kurduğu tesiste piyasada en az 5,5 Lira'ya satılan maskeyi maliyetine 2,5 Lira'ya satıyor. Üstelik tek alana 1000 tane alana da aynı fiyattan veriyor. Şu an için haftada 2,5 milyon maske üreten Tarhan Telli, "6 milyon Lira'lık ek bir destekle makine kapasitemi 12'ye çıkartıp günde 5 milyon maske üretirim" diyor...

"Bu zor süreçte herkesi göreve davet ediyorum"

Türkiye'de maske sıkıntısını gidermeyi amaçlayan Tarhan Telli konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "geçirmekte olduğumuz bu zor süreçte herkesi göreve davet ediyorum. Bir Türk sanayicisi olarak çok kısa bir süre içerisinde hem tasarımını hem de üretimini hızlıca tamamladığımız maske üretim bandını hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bizler için övünecek bir konu olmamasına rağmen, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda vatandaşların ve sağlık çalışanlarımızın maske tedariğinde sıkıntı yaşadığını görmemiz bizleri bu üretimi& ; yapmak zorunda bıraktı. Ülkemiz için her zaman olduğu gibi göreve hazırız ve bugünleri de el birliği ile atlatacağız. Üretimini yaptığımız maskelerin test ve uygunluk raporları alınmış olup, CE sertifikasına sahiptir."

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Tarhan Telli, Ankara, Magazin

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