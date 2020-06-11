Tarifeli seferlerle yurt dışından gelen yolcular, İstanbul Havalimanı'na ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşların yeniden başlamasının ardından Almanya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuların termal kameralarla ateşleri ölçüldü.

11.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:49
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşların yeniden başlamasının ardından Almanya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuların termal kameralarla ateşleri ölçüldü.
Yeni normalleşme adımları kapsamında İstanbul Havalimanı'ndaki yurt dışı seferleri, belirli ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak bugün yeniden açıldı.
Bu kapsamda Türk Hava Yollarının (THY) Almanya'nın bazı kentlerinden kalkan tarifeli uçakları, öğleden sonra İstanbul'a geldi. Uçakta dağıtılan maskeleri takan yolcular, körükten terminale alındı. Burada termal kameralarla sağlık taraması yapılan yolculardan bazılarının sağlık personeli tarafından elle ateşi ölçüldü.
Daha sonra bilgilendirme formunu doldurulan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından havalimanından ayrıldı.
Yolculardan Abdullah Çiğdem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salgın önlemleri kapsamında uçakların kalkmamasından dolayı üç ay Almanya'da kaldığını, Türkiye'ye gelmek için çok beklediğini ifade etti.
Çiğdem, Almanya'da çok sıkıntılı günler geçirdiğini ifade ederek, "Eşimin cenazesine bile gelemedim. Üç ay önce vefat etti. Ancak bugün gelebildim. Cenazeyle akrabalarım ilgilendi." dedi.
Yolculardan Hakime Kayıkçı ise THY uçağı ile rahat bir şekilde yurda döndüğünü, koronavirüs nedeniyle daha önce geliş seferinin beş kez ertelendiğini belirtti.
Bir başka yolcu Melahat Koç da Almanya'da kaldığı dönemde zor günler geçirdiğini, Türkiye'nin salgın konusunda çok daha iyi konumda olduğunu kaydederek, "Almanya'da kaldığım için depresyona girdim. Şimdi geldiğimde hemen doktora gideceğim. Çoluk çocuk burada kaldı, ben oradaydım. Çok zor geçti." diye konuştu. Tarifeli seferlerle yurt dışından gelen yolcular, İstanbul Havalimanı’na ulaştı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Almanya, Güncel, Haber

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